Amazonセール情報大紹介！ 第800回

ザ・ノース・フェイスの定番フリース「GLACIER FLEECE JACKET」が14％オフ[並行輸入品]

2025年12月22日 14時00分更新

文● さわ　編集⚫︎ ASCII

アマゾンでザ・ノース・フェイスのGLACIER FLEECE JACKETを入手

ザ・ノース・フェイスのGLACIER FLEECE JACKETが14%オフ！

　軽量で扱いやすい定番フリース、ザ・ノース・フェイスGLACIER FLEECE JACKETの[並行輸入品]が14%オフの12,880円で、Amazonにて割引販売中！

　保温性と動きやすさを兼ね備えており、秋冬のレイヤリングはもちろん、室内外の温度調整用としても活躍します。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

GLACIER FLEECE JACKETの特徴

　GLACIER FLEECE JACKETは、軽量で優れた保温性を備えたジップアップタイプのフリースジャケットです。

　アウトドアシーンはもちろん、タウンユースや移動時の羽織りとしても使いやすい、シンプルで合わせやすいデザインが魅力です。

　両サイドにはジッパー付きポケットを備えており、小物の収納や落下防止にも配慮されています。

　アウターの中に着込むミドルレイヤーとしても、気温が穏やかな日のライトアウターとしても活躍する一着です。

まとめ

参考価格：14,980円

現在の価格：12,880円［14%OFF］

　日常使いからアウトドアまで幅広く対応するザ・ノース・フェイスのGLACIER FLEECE JACKET

　気温差対策や重ね着用として、1枚持っておくと重宝します。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

