Amazonセール情報大紹介！ 第800回
ザ・ノース・フェイスの定番フリース「GLACIER FLEECE JACKET」が14％オフ[並行輸入品]
2025年12月22日 14時00分更新
ザ・ノース・フェイスのGLACIER FLEECE JACKETが14%オフ！
軽量で扱いやすい定番フリース、ザ・ノース・フェイスGLACIER FLEECE JACKETの[並行輸入品]が14%オフの12,880円で、Amazonにて割引販売中！
保温性と動きやすさを兼ね備えており、秋冬のレイヤリングはもちろん、室内外の温度調整用としても活躍します。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
GLACIER FLEECE JACKETの特徴
GLACIER FLEECE JACKETは、軽量で優れた保温性を備えたジップアップタイプのフリースジャケットです。
アウトドアシーンはもちろん、タウンユースや移動時の羽織りとしても使いやすい、シンプルで合わせやすいデザインが魅力です。
両サイドにはジッパー付きポケットを備えており、小物の収納や落下防止にも配慮されています。
アウターの中に着込むミドルレイヤーとしても、気温が穏やかな日のライトアウターとしても活躍する一着です。
まとめ
参考価格：14,980円
現在の価格：12,880円［14%OFF］
日常使いからアウトドアまで幅広く対応するザ・ノース・フェイスのGLACIER FLEECE JACKET。
気温差対策や重ね着用として、1枚持っておくと重宝します。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第801回
トピックスJBL FLIP6が51%オフ、ペットボトルサイズで迫力サウンドを楽しめる防水スピーカーが8,000円台
-
第801回
トピックス【ゴアテックス】全天候に対応！サロモン「X ULTRA 360 LTR GORE-TEX」で安心のトレッキング◎
-
第800回
トピックスNothing Earが15%オフ！ VGP金賞・高音質ワイヤレスイヤホンが特別価格
-
第799回
トピックスRyzen AI 5 340×Copilot+対応、Dell 14 Plus AIノートPCが7%オフ
-
第798回
トピックス仕事用にちょうどいい構成。16インチ×Core 7×Office 2024のDellが12％オフ
-
第797回
トピックス44％オフで導入しやすい。スマホ専用「テプラ」PRO MARK SR-MK1がAmazonセール中
-
第796回
トピックスグッドデザイン賞受賞！リズムの「分離する」防水Bluetoothステレオスピーカーが39%オフ
-
第795回
トピックス55V型4K×Google TVでこの価格。ソニー「BRAVIA KJ-55X75WL」が13％オフ
-
第794回
トピックス書類整理が一瞬で終わる⁉毎分45枚の高速スキャン「ScanSnap iX2500」が24％オフ
-
第793回
トピックスASUS Gaming V16が9％オフ！高性能×軽量設計のCore 7+RTX 5060 ノートPC
- この連載の一覧へ