Amazonセール情報大紹介！ 第801回
正直、この値段は見逃せない。フィリップス5000Xが50%オフ、回転式シェーバーが8,000円台
2025年12月22日 16時30分更新
【Amazonセール】フィリップス 電動シェーバー「5000Xシリーズ（X5012／05）」登場！
フィリップスの電動シェーバー「5000Xシリーズ（X5012／05）」が、Amazonセールに登場しました。参考価格16,500円から50％オフの8,318円で販売中です。
ウェット＆ドライ対応でお風呂剃りも可能なIPX7防水性能や、密着してスムーズに剃れるヘッド設計など、毎日の髭剃りを快適にする機能が備わったモデルです。
フィリップス 電動シェーバー「5000Xシリーズ（X5012／05）」の魅力
① 摩擦を抑えて「ヒリつき」を防ぐ独自コーティング
シェーバーヘッドの表面に、1平方センチメートルあたり10万個のマイクロビーズをコーティング。肌との摩擦を大幅に軽減し、カミソリ負けを防ぎます。
② 顔の形に吸い付く「360-Dフレックスヘッド」
ヘッドが360度全方向に可動し、顎下や首周りの複雑な凹凸にもしっかり密着します 。押し当てるのではなく、くるくると円を描くように滑らせるだけで、剃り残しを最小限に。自動研磨システムにより、常にシャープな切れ味が続くのも便利なポイントです。
③ 洗面所をスマートに彩る「自立スタンドタイプ」
本体がそのまま自立する設計のため、専用スタンドなしでもスマートに保管できます。IPX7防水仕様で、使用後はワンタッチでヘッドを開いて本体丸洗いが可能。常に清潔な状態を保ちやすく、お風呂場での「お風呂剃り」にも対応した、使い勝手抜群の1台です。
お買い得価格で手に入る！
圧倒的な肌への優しさ、優れた密着性、そしてメンテナンスのしやすさを兼ね備えた、電動シェーバーです。仕事前の忙しい時間やお風呂時間でも心地よく使える1台としておすすめです。
※価格はカラーや在庫状況などによって異なる場合があります。
