Amazonセール情報大紹介！ 第801回

正直、この値段は見逃せない。フィリップス5000Xが50%オフ、回転式シェーバーが8,000円台

2025年12月22日 16時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonセール】フィリップス 電動シェーバー「5000Xシリーズ（X5012／05）」登場！

　フィリップスの電動シェーバー「5000Xシリーズ（X5012／05）」が、Amazonセールに登場しました。参考価格16,500円から50％オフの8,318円で販売中です。

　ウェット＆ドライ対応でお風呂剃りも可能なIPX7防水性能や、密着してスムーズに剃れるヘッド設計など、毎日の髭剃りを快適にする機能が備わったモデルです。

アマゾンでフィリップス 電動シェーバー「5000Xシリーズ（X5012／05）」を入手

フィリップス 電動シェーバー「5000Xシリーズ（X5012／05）」の魅力

① 摩擦を抑えて「ヒリつき」を防ぐ独自コーティング 

　シェーバーヘッドの表面に、1平方センチメートルあたり10万個のマイクロビーズをコーティング。肌との摩擦を大幅に軽減し、カミソリ負けを防ぎます。

② 顔の形に吸い付く「360-Dフレックスヘッド」

　ヘッドが360度全方向に可動し、顎下や首周りの複雑な凹凸にもしっかり密着します 。押し当てるのではなく、くるくると円を描くように滑らせるだけで、剃り残しを最小限に。自動研磨システムにより、常にシャープな切れ味が続くのも便利なポイントです。

③ 洗面所をスマートに彩る「自立スタンドタイプ」 

　本体がそのまま自立する設計のため、専用スタンドなしでもスマートに保管できます。IPX7防水仕様で、使用後はワンタッチでヘッドを開いて本体丸洗いが可能。常に清潔な状態を保ちやすく、お風呂場での「お風呂剃り」にも対応した、使い勝手抜群の1台です。

お買い得価格で手に入る！

　圧倒的な肌への優しさ、優れた密着性、そしてメンテナンスのしやすさを兼ね備えた、電動シェーバーです。仕事前の忙しい時間やお風呂時間でも心地よく使える1台としておすすめです。

※価格はカラーや在庫状況などによって異なる場合があります。

