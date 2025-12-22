Amazonセール情報大紹介！ 第801回
JBL FLIP6が51%オフ、ペットボトルサイズで迫力サウンドを楽しめる防水スピーカーが8,000円台
2025年12月22日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】JBL ポータブルBluetoothスピーカー「FLIP6」登場！
JBLの人気ポータブルBluetoothスピーカー「FLIP6」が、Amazonセールに登場しました。参考価格17,600円から51％オフの8,655円で販売中です。
楕円形のウーファーと16mm径ツイーターを搭載した本格的な2ウェイ構成により、コンパクトながらパワフルでクリアなサウンドを実現したモデルです。
JBL ポータブルBluetoothスピーカー「FLIP6」の魅力
① 2ウェイスピーカー構成によるクリアなサウンド
「FLIP」シリーズのために開発された大きな楕円形ウーファーに加え、本モデルから新たに16mm径ツイーターを採用 。高音域と低音域をそれぞれの専用ユニットが受け持つことで、前モデルから飛躍的に音質を向上させています。
② 場所を選ばず使える「IP67」の完全防水・防塵
前モデルまでの防水性能に加え、新たに防塵にも対応したIP67に対応。砂埃が気になるキャンプ場や、水濡れが心配なお風呂・キッチンでも安心して使用可能です。
③ ペットボトル感覚で持ち運べる「コンパクト設計」
標準的な500mlペットボトルと同じくらいの太さと重量で、自転車や車のドリンクホルダーにも収まります。最大12時間再生のロングバッテリーにより、長時間の外出でも安心です。
お買い得価格で手に入る！
本格的な音響設計、タフな防水性能、そして抜群の携帯性を兼ね備えた、コスパに優れた一台です。ぜひこのお得な機会にチェックしてみてください。
※価格はカラーや在庫状況などによって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第802回
トピックス「マイまくら」のリカバリーウェアが15%オフ！ 健康的な毎日を支える機能性パジャマ
-
第801回
トピックス正直、この値段は見逃せない。フィリップス5000Xが50%オフ、回転式シェーバーが8,000円台
-
第801回
トピックス【ゴアテックス】全天候に対応！サロモン「X ULTRA 360 LTR GORE-TEX」で安心のトレッキング◎
-
第801回
トピックス【難燃×防寒】冬キャンプに最適！ザ・ノース・フェイスの「Firefly Bootie」が12％オフ
-
第800回
トピックスNothing Earが15%オフ！ VGP金賞・高音質ワイヤレスイヤホンが特別価格
-
第800回
トピックスザ・ノース・フェイスの定番フリース「GLACIER FLEECE JACKET」が14％オフ[並行輸入品]
-
第799回
トピックスRyzen AI 5 340×Copilot+対応、Dell 14 Plus AIノートPCが7%オフ
-
第798回
トピックス仕事用にちょうどいい構成。16インチ×Core 7×Office 2024のDellが12％オフ
-
第797回
トピックス44％オフで導入しやすい。スマホ専用「テプラ」PRO MARK SR-MK1がAmazonセール中
-
第796回
トピックスグッドデザイン賞受賞！リズムの「分離する」防水Bluetoothステレオスピーカーが39%オフ
- この連載の一覧へ