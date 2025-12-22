JBL FLIP6が51%オフ、ペットボトルサイズで迫力サウンドを楽しめる防水スピーカーが8,000円台

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonセール】JBL ポータブルBluetoothスピーカー「FLIP6」登場！

JBLの人気ポータブルBluetoothスピーカー「FLIP6」が、Amazonセールに登場しました。参考価格17,600円から51％オフの8,655円で販売中です。

楕円形のウーファーと16mm径ツイーターを搭載した本格的な2ウェイ構成により、コンパクトながらパワフルでクリアなサウンドを実現したモデルです。

JBL ポータブルBluetoothスピーカー「FLIP6」の魅力

① 2ウェイスピーカー構成によるクリアなサウンド

「FLIP」シリーズのために開発された大きな楕円形ウーファーに加え、本モデルから新たに16mm径ツイーターを採用 。高音域と低音域をそれぞれの専用ユニットが受け持つことで、前モデルから飛躍的に音質を向上させています。

② 場所を選ばず使える「IP67」の完全防水・防塵

前モデルまでの防水性能に加え、新たに防塵にも対応したIP67に対応。砂埃が気になるキャンプ場や、水濡れが心配なお風呂・キッチンでも安心して使用可能です。

③ ペットボトル感覚で持ち運べる「コンパクト設計」

標準的な500mlペットボトルと同じくらいの太さと重量で、自転車や車のドリンクホルダーにも収まります。最大12時間再生のロングバッテリーにより、長時間の外出でも安心です。

お買い得価格で手に入る！

本格的な音響設計、タフな防水性能、そして抜群の携帯性を兼ね備えた、コスパに優れた一台です。ぜひこのお得な機会にチェックしてみてください。

※価格はカラーや在庫状況などによって異なる場合があります。