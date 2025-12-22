Amazonセール情報大紹介！ 第800回
Nothing Earが15%オフ！ VGP金賞・高音質ワイヤレスイヤホンが特別価格
2025年12月22日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】Nothing ワイヤレスイヤホン NOTHING Ear登場！
Nothing（ナッシング）のワイヤレスイヤホン「Nothing Ear」が、Amazonセールに登場しました。参考価格22,800円から15％オフの19,333円で販売中です。
Nothing Earは、デザイン性と機能性の両立を特徴としたワイヤレスイヤホンで、Amazonでも注目を集めているモデルです。
Nothing ワイヤレスイヤホン NOTHING Earの魅力
① パーソナルサウンドプロファイル対応
専用アプリを使用することで、個人に合わせた音質設定が可能とされており、自分の好みに合わせたリスニング体験を楽しめます。
② アクティブノイズキャンセリング搭載
最大45dBのアクティブノイズキャンセリング（ANC）に対応。周囲の音を抑え、音楽や通話に集中しやすい環境をサポートします。外音取り込み機能にも対応しており、利用シーンに応じた使い分けが可能です。
③ 長時間再生に対応
フル充電で最大40.5時間使用でき、連続再生では8.5時間の長時間使用が可能です。外出時や移動中でも、バッテリー残量を気にせず使用しやすい仕様です。日常使いから長時間利用まで幅広く対応します。
お買い得価格で手に入る！
ノイズキャンセリングや長時間再生、ChatGPT対応（Nothing Phoneと接続されたNothing earbudsでのみ対応）を特徴とした高機能Bluetoothイヤホンです。Amazonでセール価格になっているため、音楽や通話をワイヤレスで快適に楽しみたい方におすすめのモデルです。
※価格はカラーや在庫状況などによって異なる場合があります。
