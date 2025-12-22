Ryzen AI 5 340×Copilot+対応、Dell 14 Plus AIノートPCが7%オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】Dell 14インチノートPC「Dell 14 Plus DB14255」登場！

Dellの次世代AIノートPC「Dell 14 Plus DB14255」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格164,800円のところ、7%オフの152,800円で販売中です。

Copilot+と最新のAMD Ryzen AI 5 340プロセッサーを搭載。Windows 11・Office 2024付きモデルで、日常作業から創作まで幅広く対応します。

Dell 14インチノートPC「Dell 14 Plus DB14255」の魅力

① AI処理に対応したNPUを内蔵するRyzen AIプロセッサー

過去の作業を自然言語で探せる「Recall」や、リアルタイムで英語字幕を生成する「ライブ キャプション」など、AIがあなたの専属アシスタントとして機能します。

② 16:10の広い画面とDolby Atmosの臨場感

縦方向に広い16:10のディスプレイを採用し、写真・動画編集やコーディングの作業効率が向上します。さらに、Waves Maxx Audio ProとDolby Atmosによる空間オーディオ機能により、細部までクリアな音響を実現。

③ 米軍規格の堅牢性と安心のオンサイト修理

高品質素材を使用し、軍用規格の厳格な試験をクリア。さらにAmazon限定特典として、「オンサイト修理」とドライブを手元に残せる「HDD返却不要サービス」が付帯します。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen AI 5 340（50TOPS NPU／コア：6／L2キャッシュ：6MB／L3キャッシュ：16MB／最大：4.8GHz）

【OS】Windows 11 Home 64bit（日本語版）

【メモリ】16GB（8GBx2）7500MT／s LPDDR5X（オンボード）

【ストレージ】512GB M.2 PCIe NVMe SSD

【GPU】AMD Radeon 840M

【画面サイズ】14インチFHD+（1920x1200）

【パネル】非光沢,IPS,300nits,ComfortView

【接続端子】USB:USB3.2Gen1（Type-A）x1,USB3.2Gen2（Type-C）x2 オーディオ:ユニバーサルオーディオジャック×1 映像：HDMI1.4x1、USB Type-C（DP）x2

【Office】Microsoft Office Home&Business 2024／Microsoft 365 Basic 12ヶ月試用版

お買い得価格で手に入る！

「Dell 14 Plus DB14255」は、Ryzen AIチップや高速ストレージ、大容量メモリを備えたノートPCで、幅広い作業をストレスなくこなせる一台です。さらにAmazon限定のサポート付き。このお得な機会にチェックしてみてください！

※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。