Amazonセール情報大紹介！ 第799回
Ryzen AI 5 340×Copilot+対応、Dell 14 Plus AIノートPCが7%オフ
2025年12月22日 13時30分更新
【Amazonタイムセール】Dell 14インチノートPC「Dell 14 Plus DB14255」登場！
Dellの次世代AIノートPC「Dell 14 Plus DB14255」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格164,800円のところ、7%オフの152,800円で販売中です。
Copilot+と最新のAMD Ryzen AI 5 340プロセッサーを搭載。Windows 11・Office 2024付きモデルで、日常作業から創作まで幅広く対応します。
Dell 14インチノートPC「Dell 14 Plus DB14255」の魅力
① AI処理に対応したNPUを内蔵するRyzen AIプロセッサー
過去の作業を自然言語で探せる「Recall」や、リアルタイムで英語字幕を生成する「ライブ キャプション」など、AIがあなたの専属アシスタントとして機能します。
② 16:10の広い画面とDolby Atmosの臨場感
縦方向に広い16:10のディスプレイを採用し、写真・動画編集やコーディングの作業効率が向上します。さらに、Waves Maxx Audio ProとDolby Atmosによる空間オーディオ機能により、細部までクリアな音響を実現。
③ 米軍規格の堅牢性と安心のオンサイト修理
高品質素材を使用し、軍用規格の厳格な試験をクリア。さらにAmazon限定特典として、「オンサイト修理」とドライブを手元に残せる「HDD返却不要サービス」が付帯します。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen AI 5 340（50TOPS NPU／コア：6／L2キャッシュ：6MB／L3キャッシュ：16MB／最大：4.8GHz）
【OS】Windows 11 Home 64bit（日本語版）
【メモリ】16GB（8GBx2）7500MT／s LPDDR5X（オンボード）
【ストレージ】512GB M.2 PCIe NVMe SSD
【GPU】AMD Radeon 840M
【画面サイズ】14インチFHD+（1920x1200）
【パネル】非光沢,IPS,300nits,ComfortView
【接続端子】USB:USB3.2Gen1（Type-A）x1,USB3.2Gen2（Type-C）x2 オーディオ:ユニバーサルオーディオジャック×1 映像：HDMI1.4x1、USB Type-C（DP）x2
【Office】Microsoft Office Home&Business 2024／Microsoft 365 Basic 12ヶ月試用版
お買い得価格で手に入る！
「Dell 14 Plus DB14255」は、Ryzen AIチップや高速ストレージ、大容量メモリを備えたノートPCで、幅広い作業をストレスなくこなせる一台です。さらにAmazon限定のサポート付き。このお得な機会にチェックしてみてください！
※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。
