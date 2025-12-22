Amazonセール情報大紹介！ 第790回
足先が死ぬ季節に朗報…デロンギの小型ヒーターがいま安い
2025年12月22日 08時00分更新
【Amazonセール】De'Longhi（デロンギ）ファンヒーター カプスーラデスク「HFX12D03-BG」登場！
De'Longhi（デロンギ）のパーソナルファンヒーター「カプスーラデスク（HFX12D03-BG）」が、Amazonセールに登場しました。参考価格8,980円のところ、31%オフの6,188円というお手頃価格で購入できます。
仕在宅ワークやオフィスの足元対策、脱衣所のスポット暖房など、「短時間だけ」「狭い範囲だけ」暖めたいシーンは意外と多いもの。大きい暖房より、取り回しのいい小型機が向くケースもあります。
今回のセール品は、コンパクトさ・静音性・安全機能と、日常使いで気になるポイントをまとめて押さえたタイプ。カラーやスタイルで価格が動くこともあるので、買うなら表示が出ているうちにチェックが吉です。
※価格や割引率は、カラー／スタイル／在庫状況で変動する場合があります。
De'Longhi（デロンギ）ファンヒーター カプスーラデスク「HFX12D03-BG」の魅力
① 作業に集中できる優れた静音性
騒音レベルは約30.4dBと、ホテルの室内と同等の優れた静音性を実現。仕事や勉強、趣味など集中したい時にも、動作音を気にすることなく使えます。
② 使いやすいコンパクト設計
わずかなスペースにも設置できるサイズで、軽量なので必要な場所へ気軽に移動可能。デスク下や床の足元、部屋の隅など、使いたい場所で使える気軽さが魅力です。
③ 柔らかな暖気と安全性
送風パネルはデロンギ独自のグリッド設計で、直線的ではなく柔らかな暖気で手先や足元を包み、心地よい暖かさ。さらに、PTCセラミックを熱源とすることで過熱を防ぎ、転倒時の自動電源オフや過昇温防止付きで安全面にも配慮されています。
お買い得価格で手に入る！
こういう“机まわり専用の暖房”って、シーズン後半ほど在庫が薄くなりがち。今みたいに価格が動いているタイミングなら、カラー違いも含めて「どれが一番お得か」だけ最後に見比べておくのが安心です。
足元の冷え対策は、地味だけど効く。作業や勉強に集中したい人ほど、先に手当てしておくと捗ります。
