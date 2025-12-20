Amazonセール情報大紹介！ 第793回
ASUS Gaming V16が9％オフ！高性能×軽量設計のCore 7+RTX 5060 ノートPC
2025年12月20日 10時00分更新
【Amazonセール】ASUS ゲーミングノートPC「ASUS Gaming V16 V3607VM」登場！
高い携帯性と高性能を両立した、ASUSのゲーミングノートPC「ASUS Gaming V16 V3607VM」が、Amazonセールに登場しました。参考価格218,000円のところ、9%オフの198,182円という魅力的な価格となっています。
Core 7プロセッサー、RTX 5060、32GB DDR5メモリという充実のスペックながら、最薄部わずか18mm、重さ約1.95kgを実現。高い処理性能を備え、ゲームや複数ウィンドウの作業にも対応できる構成です。
ASUS ゲーミングノートPC「ASUS Gaming V16 V3607VM」の魅力
① GeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載した高性能構成
NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載し、レイトレーシングやDLSS、AIアクセラレーション機能に対応。ゲームプレイだけでなく、3Dレンダリングや動画編集などのクリエイティブ用途にも活用できる構成です。
② 16インチ・144Hz対応ディスプレイ
16.0型のノングレアディスプレイはリフレッシュレート144Hzに対応。画面占有率89％のスリムベゼル設計により、複数ウィンドウの同時表示や映像視聴、作業用途でも扱いやすい仕様です。
③ 1.95kgの軽量・薄型ボディと優れた冷却機能
GPU搭載モデルでありながら重さ約1.95kg、厚さわずか18mmという高い携帯性を実現。米国軍用規格MIL-STD 810H準拠の堅牢設計で、持ち運びも安心です。79枚のLCP製ブレードファンを備えた高度な冷却システムにより、高負荷時でも安定したパフォーマンスをキープできる点も心強い設計です。
製品スペック
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【CPU】インテル Core 7 プロセッサー 240H
【メモリ】32GB DDR5-5600
【ストレージ】1TB（PCI Express 4.0×4接続 NVMe／M.2）
【ディスプレイ】16.0型ワイドTFTカラー液晶 、ノングレア、1,920×1,200ドット（144Hz）
【バッテリー駆動】約8.4時間（動画再生時）／約16.4時間（アイドル時）
【USBポート】USB3.2（Type-C／Gen1／Power Delivery対応）×1 ※データ転送と映像出力、本機への給電をサポート、USB3.2 （Type-A／Gen1）×2
【外部ディスプレイ出力】HDMI×1、Type-C×1
お買い得価格で手に入る！
RTX 5060 Laptop GPUとCore 7、32GBメモリ、1TB SSDを組み合わせたバランスの取れた16インチゲーミングノートPCです。性能と携帯性の両立を重視するユーザーに最適です。
※価格はスタイルや在庫状況などによって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
