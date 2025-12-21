Amazonセール情報大紹介！ 第796回
グッドデザイン賞受賞！リズムの「分離する」防水Bluetoothステレオスピーカーが39%オフ
2025年12月21日 21時20分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】リズム（RHYTHM）Bluetooth スピーカー「MAGSPEAKER DUO」登場！
日本の老舗メーカー・リズム(RHYTHM)の「MAGSPEAKER DUO」が、Amazonセールに登場しました。参考価格15,800円のところ、39%オフの9,655円で販売中です。
グッドデザイン賞受賞！マグネットでどこでも貼り付く、防水スピーカーをこの機会にぜひチェックしてみてください。
リズム（RHYTHM）Bluetooth スピーカー「MAGSPEAKER DUO」の魅力
① 独立した2台構成によるステレオ再生
一般的な1台構成のワイヤレススピーカーとは異なり、左右に分けて配置できる2台のスピーカーを採用しています。ステレオ対応で、音楽や映画、動画視聴時に立体感のあるサウンド空間を作り出します。
② マグネット機構による設置と充電のしやすさ
スピーカー底面にはマグネットを搭載しており、付属の充電スタンドに貼り付けるだけで充電が可能です。また、ユニットバスの壁面や冷蔵庫など、金属面に貼り付けて使用することもできます。
③ 防水・防塵性能とLEDライト搭載
IP67相当の防水・防塵性能を備えており、水滴や湿気のある環境でも使用可能です。本体にはLEDライトを搭載し、変光モード、明るさ2段階、消灯の切り替えに対応。音楽再生時の雰囲気づくりにも配慮された仕様となっています。
お買い得価格で手に入る！
2台構成のステレオ再生、IP67相当の防水・防塵性能、マグネットによる設置と充電、最大約20.5時間の連続再生など、使い勝手を重視したBluetoothスピーカーです。
室内での音楽再生から、お風呂やアウトドアでの使用まで、幅広いシーンで活用できるモデルを探している方に適した一台です。
※価格は在庫状況などによって異なる場合があります。
