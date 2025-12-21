このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第796回

グッドデザイン賞受賞！リズムの「分離する」防水Bluetoothステレオスピーカーが39%オフ

2025年12月21日 21時20分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonセール】リズム（RHYTHM）Bluetooth スピーカー「MAGSPEAKER DUO」登場！

　日本の老舗メーカー・リズム(RHYTHM)の「MAGSPEAKER DUO」が、Amazonセールに登場しました。参考価格15,800円のところ、39%オフの9,655円で販売中です。

　グッドデザイン賞受賞！マグネットでどこでも貼り付く、防水スピーカーをこの機会にぜひチェックしてみてください。

アマゾンでリズム（RHYTHM）Bluetooth スピーカー「MAGSPEAKER DUO」を入手

リズム（RHYTHM）Bluetooth スピーカー「MAGSPEAKER DUO」の魅力

① 独立した2台構成によるステレオ再生

　一般的な1台構成のワイヤレススピーカーとは異なり、左右に分けて配置できる2台のスピーカーを採用しています。ステレオ対応で、音楽や映画、動画視聴時に立体感のあるサウンド空間を作り出します。

② マグネット機構による設置と充電のしやすさ

　スピーカー底面にはマグネットを搭載しており、付属の充電スタンドに貼り付けるだけで充電が可能です。また、ユニットバスの壁面や冷蔵庫など、金属面に貼り付けて使用することもできます。

③ 防水・防塵性能とLEDライト搭載

　IP67相当の防水・防塵性能を備えており、水滴や湿気のある環境でも使用可能です。本体にはLEDライトを搭載し、変光モード、明るさ2段階、消灯の切り替えに対応。音楽再生時の雰囲気づくりにも配慮された仕様となっています。

お買い得価格で手に入る！

　2台構成のステレオ再生、IP67相当の防水・防塵性能、マグネットによる設置と充電、最大約20.5時間の連続再生など、使い勝手を重視したBluetoothスピーカーです。

　室内での音楽再生から、お風呂やアウトドアでの使用まで、幅広いシーンで活用できるモデルを探している方に適した一台です。

※価格は在庫状況などによって異なる場合があります。

