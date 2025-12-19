Amazonセール情報大紹介！ 第789回
GORE-TEX採用のザ・ノース・フェイス高機能モデル「OFFTRAIL HIKE GTX」が25%オフ！
2025年12月19日
ザ・ノース・フェイスのOFFTRAIL HIKE GTXが25%オフ！
天候や路面状況に左右されやすい登山やハイキングでは、足元の安定感と快適性が重要です。
ザ・ノース・フェイスのOFFTRAIL HIKE GTXは防水透湿性と高い耐久性を兼ね備えた、ローカットタイプのトレッキングシューズです。
現在Amazonでは25%オフの17,952円で購入でき、これからのアウトドアシーズンに向けて注目の一足です。
OFFTRAIL HIKE GTXの特徴
OFFTRAIL HIKE GTXは、3シーズンの縦走登山から岩稜帯まで対応する、高い耐久性と安定感を備えたローカットトレッキングシューズです。
前足部のアッパー素材には、耐摩耗性に優れた「CORDURAリップストップナイロン」を採用。岩場や不整地でも安心して使用できます。
つま先部分にはラバートゥキャップを装備し、岩や障害物から足先をしっかりガード。
さらに、防水透湿素材には「GORE-TEX」を使用。雨天やぬかるみのある環境でも、シューズ内を快適に保ちます。
また、アウトソールのラグ設計は5.0mm。さまざまな路面状況で安定したグリップ力を発揮します。
まとめ
参考価格：24,000円
現在の価格：17,952円［25%OFF］
防水性・耐久性・安定感をバランスよく備えたザ・ノース・フェイスのOFFTRAIL HIKE GTX。
登山やハイキングはもちろん、天候の変わりやすいアウトドアシーンで頼れる一足です。
