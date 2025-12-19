GORE-TEX採用のザ・ノース・フェイス高機能モデル「OFFTRAIL HIKE GTX」が25%オフ！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

ザ・ノース・フェイスのOFFTRAIL HIKE GTXが25%オフ！

天候や路面状況に左右されやすい登山やハイキングでは、足元の安定感と快適性が重要です。

ザ・ノース・フェイスのOFFTRAIL HIKE GTXは防水透湿性と高い耐久性を兼ね備えた、ローカットタイプのトレッキングシューズです。

現在Amazonでは25%オフの17,952円で購入でき、これからのアウトドアシーズンに向けて注目の一足です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

OFFTRAIL HIKE GTXの特徴

OFFTRAIL HIKE GTXは、3シーズンの縦走登山から岩稜帯まで対応する、高い耐久性と安定感を備えたローカットトレッキングシューズです。

前足部のアッパー素材には、耐摩耗性に優れた「CORDURAリップストップナイロン」を採用。岩場や不整地でも安心して使用できます。

つま先部分にはラバートゥキャップを装備し、岩や障害物から足先をしっかりガード。

さらに、防水透湿素材には「GORE-TEX」を使用。雨天やぬかるみのある環境でも、シューズ内を快適に保ちます。

また、アウトソールのラグ設計は5.0mm。さまざまな路面状況で安定したグリップ力を発揮します。

まとめ

参考価格：24,000円

現在の価格：17,952円［25%OFF］

防水性・耐久性・安定感をバランスよく備えたザ・ノース・フェイスのOFFTRAIL HIKE GTX。

登山やハイキングはもちろん、天候の変わりやすいアウトドアシーンで頼れる一足です。