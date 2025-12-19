Amazonセール情報大紹介！ 第787回
ゴアテックス採用！Foxfireの高機能レインパンツ「クレストクライマー」が30％オフ
2025年12月19日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
ゴアテックス搭載！Foxfireのクレストクライマーが30%オフ！
ゴアテックス搭載の高機能レインパンツFoxfireの「クレストクライマー」が、現在Amazonでは30%OFFの13,860円で購入できます。
Foxfireのクレストクライマーの特徴
クレストクライマーは、軽量性と高い透湿性を兼ね備えたGORE-TEX Active Fabricsを採用したレインパンツです。
運動量の多い登山やアウトドアシーンでも、ムレを抑えながら快適な着用感をキープします。
裏地にはC-KNITバッカー構造を採用。肌当たりがやわらかく、長時間の着用でもストレスを感じにくい設計です。
サイドジッパーは膝横まで大きく開閉でき、靴を履いたままでもスムーズに脱ぎ履きが可能。急な天候変化にも素早く対応できます。
また、軽量かつコンパクトに収納できるスタッフバッグ付きで携行性も良好。
同素材のレインジャケット（別売）と組み合わせれば、高機能なレインスーツとして使用することもできます。
まとめ
参考価格：19,800円
現在の価格：13,860円［30%OFF］
軽量性・防水性・透湿性を高いレベルで備えたFoxfireのクレストクライマー。
登山やトレッキング、アウトドア全般はもちろん、天候が不安定な日の備えとしても活躍します。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第787回
トピックス読書がサクサク進む。ページめくり最大25％高速化のKindle Paperwhite シグニチャーエディション（第12世代）が15％オフ
-
第786回
トピックスJBL CHARGE5が57％オフ！ 防水対応・20時間再生の定番Bluetoothスピーカー
-
第786回
トピックス【本日終了】まるでこたつ！就寝時専用レッグウォーマー「おやすみスイッチ for MEN」が18%オフ！
-
第785回
トピックス動画見るならこれ？ Xiaomi「Redmi Pad 2」11インチ2.5Kタブレットが5％オフ
-
第784回
トピックス大画面16インチ×Core 7×1TB SSD！ DellノートPCが12%オフで登場
-
第783回
トピックスシチズン Q&Q ソーラー腕時計が62％オフ！ 電池交換不要・10気圧防水で2,000円台
-
第783回
トピックス靴ひも不要で快適！ メレル「ジャングルモック」25%オフのチャンス
-
第782回
トピックス「更新？なにそれ」派へ：買い切りOffice 2024が安い
-
第780回
トピックス【45%引き】インテリアになじむデロンギ、手元も足元も温める小型ヒーターがAmazonでセール！
-
第780回
トピックス15.6型フルHD＋Ryzen 5＋16GB＋512GB SSD、全部入り富士通ノートが今安い！／Office 2024も！
- この連載の一覧へ