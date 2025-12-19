ゴアテックス採用！Foxfireの高機能レインパンツ「クレストクライマー」が30％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

ゴアテックス搭載！Foxfireのクレストクライマーが30%オフ！

ゴアテックス搭載の高機能レインパンツFoxfireの「クレストクライマー」が、現在Amazonでは30%OFFの13,860円で購入できます。

Foxfireのクレストクライマーの特徴

クレストクライマーは、軽量性と高い透湿性を兼ね備えたGORE-TEX Active Fabricsを採用したレインパンツです。

運動量の多い登山やアウトドアシーンでも、ムレを抑えながら快適な着用感をキープします。

裏地にはC-KNITバッカー構造を採用。肌当たりがやわらかく、長時間の着用でもストレスを感じにくい設計です。

サイドジッパーは膝横まで大きく開閉でき、靴を履いたままでもスムーズに脱ぎ履きが可能。急な天候変化にも素早く対応できます。

また、軽量かつコンパクトに収納できるスタッフバッグ付きで携行性も良好。

同素材のレインジャケット（別売）と組み合わせれば、高機能なレインスーツとして使用することもできます。

まとめ

参考価格：19,800円

現在の価格：13,860円［30%OFF］

軽量性・防水性・透湿性を高いレベルで備えたFoxfireのクレストクライマー。

登山やトレッキング、アウトドア全般はもちろん、天候が不安定な日の備えとしても活躍します。