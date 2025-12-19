【本日終了】まるでこたつ！就寝時専用レッグウォーマー「おやすみスイッチ for MEN」が18%オフ！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

まるでこたつ「おやすみスイッチ」のメンズサイズが18%オフ！

足が冷えて布団の中でなかなか眠れない、靴下を履くと暑くて気づけば脱いでしまっている…！

そんな冬の悩みをサポートしてくれるokamotoの「まるでこたつ おやすみスイッチ for MEN」が現在Amazonで18%OFFの2,970円で購入できます。

特許技術で足元から体を温める「まるでこたつ」シリーズの中でも、本商品は就寝時の使用に特化したモデルなので、寒い夜の冷え対策として、チェックしてみましょう。

就寝時の冷え対策は「足裏」がポイント

おやすみスイッチは、血管が集中する足裏をしっかり覆い、足先まで効率よく温めてくれます。

二層構造の発熱素材を採用し、快眠しやすい体温環境へとサポート。

つま先が開いたオープンタイプのため、熱や汗がこもりにくく、就寝中も蒸れにくいのが特長です。

やさしく包み込まれるような、ふんわりとした履き心地で、締め付け感が少ないのもポイント。

リラックスタイムや睡眠時にも快適に使えます。

まとめ

参考価格：3,600円

現在の価格：2,970円［18%OFF］

就寝時に冷えやすい足首や足裏を重点的に温めてくれる「まるでこたつ おやすみスイッチ for MEN」。

やさしい履き心地で、冬の睡眠環境を整えたい人におすすめの一足です。