Amazonセール情報大紹介！ 第786回

【本日終了】まるでこたつ！就寝時専用レッグウォーマー「おやすみスイッチ for MEN」が18%オフ！

2025年12月19日 15時00分更新

文● さわ　編集⚫︎ ASCII

アマゾンでまるでこたつ おやすみスイッチ for MENを入手

まるでこたつ「おやすみスイッチ」のメンズサイズが18%オフ！

　足が冷えて布団の中でなかなか眠れない、靴下を履くと暑くて気づけば脱いでしまっている…！

　そんな冬の悩みをサポートしてくれるokamotoの「まるでこたつ おやすみスイッチ for MEN」が現在Amazonで18%OFFの2,970円で購入できます。

　特許技術で足元から体を温める「まるでこたつ」シリーズの中でも、本商品は就寝時の使用に特化したモデルなので、寒い夜の冷え対策として、チェックしてみましょう。

就寝時の冷え対策は「足裏」がポイント

　おやすみスイッチは、血管が集中する足裏をしっかり覆い、足先まで効率よく温めてくれます。

　二層構造の発熱素材を採用し、快眠しやすい体温環境へとサポート。

　つま先が開いたオープンタイプのため、熱や汗がこもりにくく、就寝中も蒸れにくいのが特長です。

　やさしく包み込まれるような、ふんわりとした履き心地で、締め付け感が少ないのもポイント。

　リラックスタイムや睡眠時にも快適に使えます。

まとめ

参考価格：3,600円

現在の価格：2,970円［18%OFF］

　就寝時に冷えやすい足首や足裏を重点的に温めてくれる「まるでこたつ おやすみスイッチ for MEN」

　やさしい履き心地で、冬の睡眠環境を整えたい人におすすめの一足です。

