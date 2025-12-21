このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第795回

55V型4K×Google TVでこの価格。ソニー「BRAVIA KJ-55X75WL」が13％オフ

2025年12月21日 20時40分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonタイムセール】ソニー 55インチ 4K液晶テレビ「BRAVIA KJ-55X75WL」登場！

　ソニーの55インチ4K液晶テレビ「BRAVIA KJ-55X75WL」が、Amazonタイムセールに登場しました。過去価格108,700円のところ、13%オフの95,000円で販売されています。

　Google TV機能を搭載し、ネット動画や音声検索に対応するエントリーモデルです。

ソニー 55インチ 4K液晶テレビ「BRAVIA KJ-55X75WL」の魅力

① Google TV搭載でネット動画やアプリに対応

　Google TV機能を搭載しており、ネット動画、音楽、ゲームなど幅広いジャンルのアプリに対応。音声によるコンテンツ検索やテレビ操作も可能で、リモコンのGoogleアシスタントボタンを押して話すだけで操作できます。

② スマートフォンの映像を大画面に表示

　Android端末だけでなく、iPhoneからも、写真・動画・音楽・ネット動画をワンタッチでテレビの大画面に映すことができます。普段スマートフォンで楽しんでいるコンテンツを、55インチの4K画面で視聴できる点が特徴です。

③ 映像と音に配慮したソニー独自技術

　地上放送やネット動画などを高精細に表示する「4K X-Reality PRO」を搭載。ハイビジョン映像を4Kにアップコンバートし、コンテンツに応じた最適な高精細化処理を行います。音響面では「X-Balanced Speaker」を採用し、音の歪みを低減。解像感のある音と重低音を再生するとされています。

お買い得価格で手に入る！

　Google TV搭載、4K対応、音声検索やスマートフォン連携といった機能を備えた55インチ液晶テレビです。ネット動画視聴を中心に楽しみたい方や、シンプルな操作性を重視する方におすすめです。

※価格はサイズや在庫状況などによって異なる場合があります。

