Amazonセール情報大紹介！ 第795回
55V型4K×Google TVでこの価格。ソニー「BRAVIA KJ-55X75WL」が13％オフ
2025年12月21日 20時40分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】ソニー 55インチ 4K液晶テレビ「BRAVIA KJ-55X75WL」登場！
ソニーの55インチ4K液晶テレビ「BRAVIA KJ-55X75WL」が、Amazonタイムセールに登場しました。過去価格108,700円のところ、13%オフの95,000円で販売されています。
Google TV機能を搭載し、ネット動画や音声検索に対応するエントリーモデルです。
ソニー 55インチ 4K液晶テレビ「BRAVIA KJ-55X75WL」の魅力
① Google TV搭載でネット動画やアプリに対応
Google TV機能を搭載しており、ネット動画、音楽、ゲームなど幅広いジャンルのアプリに対応。音声によるコンテンツ検索やテレビ操作も可能で、リモコンのGoogleアシスタントボタンを押して話すだけで操作できます。
② スマートフォンの映像を大画面に表示
Android端末だけでなく、iPhoneからも、写真・動画・音楽・ネット動画をワンタッチでテレビの大画面に映すことができます。普段スマートフォンで楽しんでいるコンテンツを、55インチの4K画面で視聴できる点が特徴です。
③ 映像と音に配慮したソニー独自技術
地上放送やネット動画などを高精細に表示する「4K X-Reality PRO」を搭載。ハイビジョン映像を4Kにアップコンバートし、コンテンツに応じた最適な高精細化処理を行います。音響面では「X-Balanced Speaker」を採用し、音の歪みを低減。解像感のある音と重低音を再生するとされています。
お買い得価格で手に入る！
Google TV搭載、4K対応、音声検索やスマートフォン連携といった機能を備えた55インチ液晶テレビです。ネット動画視聴を中心に楽しみたい方や、シンプルな操作性を重視する方におすすめです。
※価格はサイズや在庫状況などによって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
