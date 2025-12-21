Amazonセール情報大紹介！ 第794回
書類整理が一瞬で終わる⁉毎分45枚の高速スキャン「ScanSnap iX2500」が24％オフ
2025年12月21日 21時10分更新
【Amazonセール】リコー PFU ドキュメントスキャナー「ScanSnap iX2500」登場！
リコー PFUのドキュメントスキャナー「ScanSnap iX2500」が、Amazonセールに登場しました。参考価格65,340円から24％オフの49,918円で販売中です。
毎分45枚の高速スキャンや5インチタッチパネル、Wi-Fi対応などを備えたフラグシップスキャナーを、ぜひこの機会にチェックしてみてください！
リコー PFU ドキュメントスキャナー「ScanSnap iX2500」の魅力
① 毎分45枚スキャンと最大100枚対応
ScanSnap史上最速となる毎分45枚の高速スキャンを実現。最大100枚の原稿をセットでき、両面同時読み取りにも対応しています。業務用スキャナー向けに自社開発された次世代SoC「iiGA」を搭載し、PCレスでの画像処理性能が大幅に進化しています。
② 5インチタッチパネルと2.9秒の高速起動で快適操作
本体には5インチの静電容量式タッチパネルを搭載。電源投入から約2.9秒で起動し、ストレスの少ない操作が可能です。Wi-Fi 6に対応し、セキュリティ規格はWPA3、TLS 1.3をサポート。USB Type-C接続にも対応しています。
③ ScanSnap Home対応でデータ整理・活用まで一元管理
スキャンしたデータは、ソフトウェア「ScanSnap Home」を通じて文書管理や名刺管理、経費精算、写真整理などに活用可能。タッチパネルからワンタッチでPDF保存ができます。PC版ではMicrosoft Teams、SharePoint、OneNote、Notion、iCloudとの連携にも対応しています。
お買い得価格で手に入る！
大量の書類を効率よく電子化したい方や、データ整理までまとめて行いたい方は、このセール価格をお見逃しなく！
※価格は在庫状況などによって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
