靴ひも不要で快適！ メレル「ジャングルモック」25%オフのチャンス

メレルのジャングルモックが25%オフ！

スリッポンタイプで脱ぎ履きが非常にラクなメレルの定番モデル「ジャングルモック」の[並行輸入品]が25%オフの9,770円で、Amazonのタイムセールに登場！

年末の外出はもちろん、ちょっとした買い物や近場の散歩でも「靴ひも結ぶのが面倒」「玄関でサッと出たい」って瞬間、増えません？ そんなときに強いのがスリッポン。定番どころの中でも“履きやすさ”で語られがちなメレルの「ジャングルモック」が、タイムセールで価格が動いています。

サイズやカラーで条件が変わるので、リンク先で最終表示を確認しつつチェックしてみてください。

メレルジャングルモックの特徴

●スリッポン仕様でストレスフリー

甲の両サイドにストレッチ性のあるスリットバンドを搭載。

手を使わずにサッと履けるため、日常使いはもちろん、旅先やリラックスシーンにも最適です。

●クッション性に優れたインソール

インソールにはOrthoLite（オーソライト）を採用。

足裏への衝撃をやわらかく吸収し、長時間歩いても疲れにくい履き心地を実現しています。

●安定した歩行を支えるミッドソール

ミッドソールには、歩行時の衝撃を抑えつつ安定性を高める独自構造を採用。

スニーカー感覚で歩けるのに、アウトドアブランドらしい安心感があります。

●グリップ力と耐久性のあるアウトソール

ゴム製アウトソールは高いグリップ力を発揮。

街歩きから軽いアウトドアまで対応でき、日常使いしやすい耐久性も魅力です。

まとめ

参考価格：12,980円

現在の価格：9,770円［25%OFF］

脱ぎ履きのラクさと快適な歩行性能を両立したメレルのジャングルモック。

「定番＝いつでも買える」と思いがちですが、セール期はサイズ欠けが早いのが現実。特に並行輸入品は在庫・出品者・価格が動きやすいので、気になるサイズがあるなら早めに確認するのが吉です。

雨の日に使うなら“非防水”前提でケア（防水スプレーや替え靴下の用意）もセットで考えると、ジャングルモックのラクさをより活かせます。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。