ノイズキャンセリング重視ならこれ。Bose QuietComfort Ultra Earbuds LE（第2世代）が20%オフ

【Amazonタイムセール】Bose QuietComfort Ultra Earbuds LE（第2世代）登場！

Bose（ボーズ）のワイヤレスイヤホン「QuietComfort Ultra Earbuds LE（第2世代）」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格36,000円から20％オフの28,900円で販売中です。

BoseのノイズキャンセリングとActiveSense技術を搭載したワイヤレスイヤホンを、ぜひこの機会にチェックしてみてください！

Bose QuietComfort Ultra Earbuds LE（第2世代）の魅力

① ワールドクラスのノイズキャンセリング

ActiveSenseテクノロジーにより、周囲の環境音に応じて最適なノイズキャンセリングを自動調整。アウェアモードでも雑音に邪魔されず音楽を楽しめます。

② CustomTuneテクノロジーによるパーソナライズオーディオ

ユーザーの耳の形状を分析し、音質とノイズキャンセリングを最適化。迫力の重低音とクリアな高音域を両立し、極上のサウンドを実現します。

③ 優れた装着性と防滴性能

9通りのイヤーチップとスタビリティバンドで安定したフィット感、IPX4規格の防滴仕様で日常使用に安心。

お買い得価格で手に入る！

Bose QuietComfort Ultra Earbuds LE（第2世代）は、ノイズキャンセリングの性能、音質、装着感すべてで高い評価を受けるイヤホンです。特に周囲の雑音を気にせず音楽や動画を楽しみたい方、臨場感あるサウンド体験を求める方に最適です。

※価格は在庫状況などによって異なる場合があります。