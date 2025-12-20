Amazonセール情報大紹介！ 第790回
ノイズキャンセリング重視ならこれ。Bose QuietComfort Ultra Earbuds LE（第2世代）が20%オフ
2025年12月20日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】Bose QuietComfort Ultra Earbuds LE（第2世代）登場！
Bose（ボーズ）のワイヤレスイヤホン「QuietComfort Ultra Earbuds LE（第2世代）」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格36,000円から20％オフの28,900円で販売中です。
BoseのノイズキャンセリングとActiveSense技術を搭載したワイヤレスイヤホンを、ぜひこの機会にチェックしてみてください！
Bose QuietComfort Ultra Earbuds LE（第2世代）の魅力
① ワールドクラスのノイズキャンセリング
ActiveSenseテクノロジーにより、周囲の環境音に応じて最適なノイズキャンセリングを自動調整。アウェアモードでも雑音に邪魔されず音楽を楽しめます。
② CustomTuneテクノロジーによるパーソナライズオーディオ
ユーザーの耳の形状を分析し、音質とノイズキャンセリングを最適化。迫力の重低音とクリアな高音域を両立し、極上のサウンドを実現します。
③ 優れた装着性と防滴性能
9通りのイヤーチップとスタビリティバンドで安定したフィット感、IPX4規格の防滴仕様で日常使用に安心。
お買い得価格で手に入る！
Bose QuietComfort Ultra Earbuds LE（第2世代）は、ノイズキャンセリングの性能、音質、装着感すべてで高い評価を受けるイヤホンです。特に周囲の雑音を気にせず音楽や動画を楽しみたい方、臨場感あるサウンド体験を求める方に最適です。
※価格は在庫状況などによって異なる場合があります。
