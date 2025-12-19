Amazonセール情報大紹介！ 第783回
シチズン Q&Q ソーラー腕時計が62％オフ！ 電池交換不要・10気圧防水で2,000円台
2025年12月19日 10時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】シチズン Q&Q アナログ ソーラー腕時計（E04A-002VK）登場！
シチズンの人気ブランド「Q&Q」のアナログソーラー腕時計（E04A-002VK）が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格6,600円から62％オフの2,490円で販売中です。
この時計は光で発電するソーラー機能を搭載しており、定期的な電池交換は不要です。10気圧防水仕様で、水仕事や軽い水上スポーツ、素潜りにも安心して使えます。重量29gと軽量で、ウレタンベルトは柔らかく肌に優しいため、長時間の使用でも快適です。
シチズン Q&Q アナログ ソーラー腕時計（E04A-002VK）の魅力
① 見やすい文字盤
白地の文字盤に大きな黒数字を配置したシンプルデザインで、視認性に優れています。
② 軽量・快適な装着感
本体重量29g、ウレタンベルトは柔らかく肌に優しい仕様で、普段使いでも快適に装着できます。
③ 電池交換不要・10気圧防水
光発電によるソーラー電源で電池交換不要。10気圧防水で日常生活や水まわりの作業でも安心して使用可能です。
お買い得価格で手に入る！
見やすい文字盤、軽量で快適な装着感、電池交換不要＆10気圧防水の仕様で、日常生活から水まわりの作業まで幅広く活用できます。2,000円台で手に入る点も魅力です。
※価格は在庫状況などによって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第783回
トピックス靴ひも不要で快適！ メレル「ジャングルモック」25%オフのチャンス
-
第782回
トピックス「更新？なにそれ」派へ：買い切りOffice 2024が安い
-
第780回
トピックス【45%引き】インテリアになじむデロンギ、手元も足元も温める小型ヒーターがAmazonでセール！
-
第780回
トピックス15.6型フルHD＋Ryzen 5＋16GB＋512GB SSD、全部入り富士通ノートが今安い！／Office 2024も！
-
第779回
トピックスメレルの鉄板「ジャングルモック」メンズが値下げ！スリッポンで快適おでかけ
-
第778回
トピックス14型モバイル、まずはコレ。ThinkPad X1 Carbon Gen9整備済みが安い
-
第777回
トピックスおサイフ＆IP68＆12GB！「edge 50 pro」が値下げで一気にアリなやつ
-
第776回
トピックスCore 7 240H＋RTX 5060＋32GBの盛り盛り構成、ASUS Gaming V16が値下げ！
-
第765回
トピックス富士通 LIFEBOOK WU5／J3が11%オフ！ 約639gなのにCore Ultra 7搭載、スペック妥協なしの超軽量ノート
-
第764回
トピックスリチャージWiFiが23％オフ！ 契約・月額不要で100GB使える買い切りWi-Fi
- この連載の一覧へ