15.6型フルHD＋Ryzen 5＋16GB＋512GB SSD、全部入り富士通ノートが今安い！／Office 2024も！

【Amazonタイムセール】富士通 ノートPC「Note A WA1-K2（FMVWK2A155_AZ）」登場！

FMV 富士通のノートPC「Note A WA1-K2（FMVWK2A155_AZ）」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格142,800円のところ、25%オフの107,800円で販売中です。

年末って、PCの買い替えが一気に進む季節。写真の整理、年賀状、家計の集計、仕事の資料づくり……「いまのPC、そろそろ限界かも？」が噴き出すタイミングです。そこで今回ピックアップするのが、この「Note A WA1-K2（FMVWK2A155_AZ）」。

15.6型フルHDにRyzen 5、16GBメモリ、512GB SSD、さらにOffice 2024系まで付いてくる“即戦力セット”が、タイムセールでグッと手の届く価格になっています。

富士通 ノートPC「Note A WA1-K2（FMVWK2A155_AZ）」の魅力

① 最新AI機能をすぐ使える「Copilotキー」搭載

キーボードに専用のCopilotキーを搭載。検索や文章作成、要約など、Windows AIアシストをワンタッチで起動できます。

② Ryzen 5＋16GBメモリでストレスフリーな操作

AMD Ryzen 5 7430Uプロセッサーと16GBメモリの組み合わせにより、複数のアプリやブラウザを同時に開いてもサクサク動作します。

③ DVDドライブと高画質液晶でマルチメディアも充実

映画視聴やデータバックアップに便利なスーパーマルチドライブを内蔵。フルHDスーパーファイン液晶で写真や動画も鮮やかに表示。リフトアップヒンジで打鍵もしやすく、使い勝手に配慮しています。

製品スペック

【OS】Windows 11 Home 64ビット版

【CPU】AMD Ryzen 5 7430U（6コア／12スレッド、2.3GHz／最大4.3GHz）

【メモリ】16GB（8GB×2）[デュアルチャネル対応]

【ストレージ】約512GB／ドライブ：スーパーマルチドライブ

【ディスプレイ】15.6型ワイド フルHD [1920×1080] スーパーファイン液晶

【USBポート】HDMI出力×1、USB3.2（Gen2）Type-C×1（左側面）、USB3.2（Gen1）Type-A×1（右側面）、USB3.2（Gen1）Type-A×1 左側面（電源オフUSB充電機能付)、有線LAN（RJ-45）

【無線通信】Wi-Fi 6E（2.4Gbps）対応、IEEE 802.11ax／ac／a／b／g／n準拠、MU-MIMO対応+Bluetooth v5.3準拠

【Office】Microsoft 365 Basic＋Office Home & Business 2024

【重量】約1.7kg

お買い得価格で手に入る！

「家の据え置きノートとしてしっかり使いたい」「Office入りで、届いたその日から作業を始めたい」「DVDもまだ現役」――そんな“現実的なニーズ”に素直に刺さる一台です。

スペックを盛るより、ちゃんと使える構成を押さえているのがポイント。セールは在庫や価格が動きやすいので、気になる人は早めに商品ページで最新状況を確認しておくのが吉です。

※価格はサイズや在庫状況によって異なる場合があります。