Amazonセール情報大紹介！ 第780回
15.6型フルHD＋Ryzen 5＋16GB＋512GB SSD、全部入り富士通ノートが今安い！／Office 2024も！
2025年12月19日 00時00分更新
【Amazonタイムセール】富士通 ノートPC「Note A WA1-K2（FMVWK2A155_AZ）」登場！
FMV 富士通のノートPC「Note A WA1-K2（FMVWK2A155_AZ）」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格142,800円のところ、25%オフの107,800円で販売中です。
年末って、PCの買い替えが一気に進む季節。写真の整理、年賀状、家計の集計、仕事の資料づくり……「いまのPC、そろそろ限界かも？」が噴き出すタイミングです。そこで今回ピックアップするのが、この「Note A WA1-K2（FMVWK2A155_AZ）」。
15.6型フルHDにRyzen 5、16GBメモリ、512GB SSD、さらにOffice 2024系まで付いてくる“即戦力セット”が、タイムセールでグッと手の届く価格になっています。
富士通 ノートPC「Note A WA1-K2（FMVWK2A155_AZ）」の魅力
① 最新AI機能をすぐ使える「Copilotキー」搭載
キーボードに専用のCopilotキーを搭載。検索や文章作成、要約など、Windows AIアシストをワンタッチで起動できます。
② Ryzen 5＋16GBメモリでストレスフリーな操作
AMD Ryzen 5 7430Uプロセッサーと16GBメモリの組み合わせにより、複数のアプリやブラウザを同時に開いてもサクサク動作します。
③ DVDドライブと高画質液晶でマルチメディアも充実
映画視聴やデータバックアップに便利なスーパーマルチドライブを内蔵。フルHDスーパーファイン液晶で写真や動画も鮮やかに表示。リフトアップヒンジで打鍵もしやすく、使い勝手に配慮しています。
製品スペック
【OS】Windows 11 Home 64ビット版
【CPU】AMD Ryzen 5 7430U（6コア／12スレッド、2.3GHz／最大4.3GHz）
【メモリ】16GB（8GB×2）[デュアルチャネル対応]
【ストレージ】約512GB／ドライブ：スーパーマルチドライブ
【ディスプレイ】15.6型ワイド フルHD [1920×1080] スーパーファイン液晶
【USBポート】HDMI出力×1、USB3.2（Gen2）Type-C×1（左側面）、USB3.2（Gen1）Type-A×1（右側面）、USB3.2（Gen1）Type-A×1 左側面（電源オフUSB充電機能付)、有線LAN（RJ-45）
【無線通信】Wi-Fi 6E（2.4Gbps）対応、IEEE 802.11ax／ac／a／b／g／n準拠、MU-MIMO対応+Bluetooth v5.3準拠
【Office】Microsoft 365 Basic＋Office Home & Business 2024
【重量】約1.7kg
お買い得価格で手に入る！
「家の据え置きノートとしてしっかり使いたい」「Office入りで、届いたその日から作業を始めたい」「DVDもまだ現役」――そんな“現実的なニーズ”に素直に刺さる一台です。
スペックを盛るより、ちゃんと使える構成を押さえているのがポイント。セールは在庫や価格が動きやすいので、気になる人は早めに商品ページで最新状況を確認しておくのが吉です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
