LG年内最後のセール！ 86型4Kテレビが20万円引き、憧れの衣類ケア機「Styler」も対象

LGエレクトロニクス・ジャパンでは、公式オンラインショップにて年内最後のセール「Holiday セール 2025」を開催中です。

人気の4Kテレビやゲーミングモニター、衣類ケア家電「LG Styler」などが最大54%オフの特別価格で登場。さらに、新規会員登録による追加割引や長期保証など、公式サイトならではの豪華特典が満載です。

目玉商品が多数

86V型 4K液晶テレビ 86UT8000PJB

363,000円 → 168,000円（54％オフ）

リビングを映画館に変える86インチの超大画面テレビが、今回のセール最大の目玉。約20万円引きという圧倒的なプライスダウンです。

27インチ UltraGear IPS 4K@180Hz+Dual Mode対応 ゲーミングモニター

79,800円 → 49,300円（38％オフ）

4K解像度で180Hzの高リフレッシュレートに対応した、本格派ゲーミングモニター。高精細な映像で最新ゲームを楽しみたい方に最適です。

The All New LG Styler ダークグリーン

328,900円 → 278,000円（15％オフ）

衣類の除菌・消臭・シワ取りができる話題の衣類ケア家電の最新モデル。冬物のコートやスーツのケアに大活躍します。

セール特典

特典1．新規会員登録でもらえる5%オフウェルカムクーポンは、セール価格からさらに割引されるため、必ず購入前に登録しましょう。

特典2．セール製品を含む全製品の保証期間を5年まで延長。

特典3．65V型以上のテレビ製品が送料・基本設置手数料無料。

まとめ

年内最後のセール。大画面テレビや高性能モニターで、新年をより快適に迎える準備をしませんか？

※購入前に、必ず各商品の価格・在庫・セール期間を公式サイトでご確認ください。