いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第45回
LG年内最後のセール！ 86型4Kテレビが20万円引き、憧れの衣類ケア機「Styler」も対象
2025年12月19日 12時15分更新
LGエレクトロニクス・ジャパンでは、公式オンラインショップにて年内最後のセール「Holiday セール 2025」を開催中です。
人気の4Kテレビやゲーミングモニター、衣類ケア家電「LG Styler」などが最大54%オフの特別価格で登場。さらに、新規会員登録による追加割引や長期保証など、公式サイトならではの豪華特典が満載です。
目玉商品が多数
363,000円 → 168,000円（54％オフ）
リビングを映画館に変える86インチの超大画面テレビが、今回のセール最大の目玉。約20万円引きという圧倒的なプライスダウンです。
27インチ UltraGear IPS 4K@180Hz+Dual Mode対応 ゲーミングモニター
79,800円 → 49,300円（38％オフ）
4K解像度で180Hzの高リフレッシュレートに対応した、本格派ゲーミングモニター。高精細な映像で最新ゲームを楽しみたい方に最適です。
328,900円 → 278,000円（15％オフ）
衣類の除菌・消臭・シワ取りができる話題の衣類ケア家電の最新モデル。冬物のコートやスーツのケアに大活躍します。
セール特典
特典1．新規会員登録でもらえる5%オフウェルカムクーポンは、セール価格からさらに割引されるため、必ず購入前に登録しましょう。
特典2．セール製品を含む全製品の保証期間を5年まで延長。
特典3．65V型以上のテレビ製品が送料・基本設置手数料無料。
まとめ
年内最後のセール。大画面テレビや高性能モニターで、新年をより快適に迎える準備をしませんか？
※購入前に、必ず各商品の価格・在庫・セール期間を公式サイトでご確認ください。
この連載の記事
-
第44回
トピックスアイリスオーヤマ公式通販「アイリスプラザ」アウトレットセール開催中！ 人気家電・訳あり商品がお得
-
第43回
トピックス人気のヘッドホンが最大50%オフ！ Skullcandy HOLIDAYセール開催中
-
第42回
トピックススーツケースからビジネスバッグまで最大50%オフ！ エース公式サイト「セール」開催中！
-
第41回
トピックスデスク周り・周辺機器がお得に！ サンワダイレクト「クリアランスセール」開催中！
-
第40回
トピックス最新AI PCからRTX 5080搭載ゲーミングPCまで特別価格！ マウスコンピューター「冬のボーナスセール」開催中！
-
第39回
トピックス最大20％オフ！ ティファール X’masセール フライパン、鍋、調理家電が5,000円以上で送料無料
-
第38回
トピックス最大58%オフ！ HP「年末大感謝祭セール」で最新AI PCをお得にゲット！
-
第37回
トピックス在庫限り！ レノボの「ホワイトクリスマスセール」開催中！ ThinkPadからLegionまで人気モデルが大幅割引
-
第36回
トピックス「テイルズ オブ」シリーズなどが対象！ バンダイナムコの人気タイトルが最大84％オフ「ダウンロード版セール」開催中
-
第35回
トピックス【ABCマートセール】ナイキ・アディダス・ニューバランスが特価！ 定番人気スニーカーが続々プライスダウン
- この連載の一覧へ