セガは12月26日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）用ソフト『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』の発売に先駆け、北海道での開催を皮切りに、全国9都市10会場にて体験会を開催すると発表。開催日は、2026年1月10日より。

体験会では、「東京ゲームショウ2025」に出展した『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』の体験版を楽しめる。制限時間内であれば、タイトルを切り替えて自由に遊ぶことが可能だ。

ゲームを体験した人には「『龍が如く』20周年 オリジナルサコッシュ」を、会場店舗で『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』を予約した人には「販促用B2ポスター」をプレゼント。

また一部の会場では「龍が如くスタジオ」メンバーによるサイン会の実施や、『龍が如く』グッズの販売を予定している。ぜひこの機会に会場に足を運んでみてはいかがだろうか。

ゲームの発売日は、2026年2月12日予定。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8990円、ダウンロード専売のデラックス・エディションが1万1440円だ。



■体験会実施店舗

●2026年1月10日11時～18時予定

ヨドバシカメラ マルチメディア札幌 1F TVゲームコーナー

●2026年1月11日11時～18時予定

ビックカメラ 名古屋駅西店 1F特設会場

★阪本寛之氏（シリーズチーフプロデューサー）のサイン会を、14時～15時で実施予定

●2026年1月12日11時～18時予定

ヨドバシカメラ マルチメディア横浜 B1エントランス前

★横山昌義（スタジオ代表・制作総指揮）のサイン会を、14時～15時で実施予定

●2026年1月17日（土）11:00～18:00予定

ヨドバシカメラ マルチメディア梅田 B2 ヨドバシホール

★横山昌義氏（スタジオ代表・制作総指揮）のサイン会を、14時～15時で実施予定

★『龍が如く』グッズの販売を予定

●2026年1月17日／18日10時～18時予定

ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba 第1エントランス

★1月17日に阪本寛之氏（シリーズチーフプロデューサー）、堀井亮佑氏（『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』プロデューサー/ディレクター）のサイン会を、13時～14時で実施予定。

★1月18日に横山昌義氏（スタジオ代表・制作総指揮）のサイン会を、13時～14時で実施予定

★『龍が如く』グッズの販売を予定

●2026年1月24日12時～18時予定

ビックカメラ 新宿東口店 6F ゲームコーナー

★横山昌義氏（スタジオ代表・制作総指揮）のサイン会を、14時～15時で実施予定

●2026年1月25日11時～18時予定

ヨドバシカメラ マルチメディア仙台 2F特設会場

★阪本寛之氏（シリーズチーフプロデューサー）、堀井亮佑氏（『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』プロデューサー/ディレクター）のサイン会を、14時～15時で実施予定

●2026年1月31日11時～18時予定

ヨドバシカメラ マルチメディアさいたま新都心駅前店 B1ゲームコーナー

●2026年1月31日11時～18時予定

ヨドバシカメラ マルチメディア千葉 2F ゲームコーナー

●2026年2月7日11時～18時予定

ヨドバシカメラ マルチメディア博多 B1特設会場

★横山昌義氏（スタジオ代表・制作総指揮）のサイン会を、14時～15時で実施予定

※体験会、サイン会ともに体験会開始時間から体験会会場で整理券の配布を開始いたします。

※混雑防止のため、体験会開始時間以前より会場周辺にお集まりいただくことはご遠慮ください。

※混雑状況などに応じて上記は予告なく変更する可能性がございます。

※来場する「龍が如くスタジオ」メンバーは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

■予約特典「ツッパリメンバー 春日一番」

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』の予約特典は「ツッパリメンバー 春日一番」。『龍が如く 極３』のチームバトルコンテンツ「ツッパリの龍」のメンバーに、春日一番が追加される。

本特典は、パッケージ版は早期購入特典として、デジタル版は2026年2月11日23時59分までに予約購入した場合に付属する。

【ゲーム情報】

タイトル：龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：セガ

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年2月12日予定

価格：

通常版：8990円（パッケージ／ダウンロード）

デラックス・エディション：1万1440円（ダウンロード）

※XSX|S／Steam版および「デラックス・エディション」はダウンロード版のみ。

CERO：D（17歳以上対象）

©SEGA

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。