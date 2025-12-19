大画面16インチ×Core 7×1TB SSD！ DellノートPCが12%オフで登場

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】Dell 16インチノートPC「Dell 16 DC16250」登場！

Dellの16インチノートPC「Dell 16 DC16250」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格169,800円のところ、12%オフの149,800円で販売中です。

インテル Core 7 プロセッサー 150Uと16GBメモリ、1TB SSDを搭載。Microsoft Office 2024も標準装備しており、起動も動作もサクサクの1台です。

Dell 16インチノートPC「Dell 16 DC16250」の魅力

① 16:10の広い画面と目に優しい表示技術

一般的な16:9よりも縦に長いアスペクト比16:10のディスプレイを採用。ExcelやWebサイトの閲覧時に、より多くの情報を一度に表示できるため作業がスムーズです。有害なブルーライトを低減するDell ComfortView Plusにより、長時間の作業でも目の快適さを維持できます。

② 最新Core 7と大容量1TB SSDによる軽快な動作

最新世代のインテル Core 7 プロセッサーと16GBメモリを搭載。クリエイティブな作業から事務仕事までサクサクこなせます。1TBのSSDにより、大量の動画や資料もストレスなく保存・管理可能です。

③ Amazon限定！HDD返却不要＆オンサイト修理サービス

1年間翌営業日対応のオンサイト修理サービスに加え、Amazon.co.jp限定商品のみHDD返却不要サービス（KYHD）付き。

製品スペック

【OS】Windows 11 Home 64bit (日本語版)

【CPU】Intel Core 7 150U（コア:10／キャッシュ:12MB／最大:5.4GHz)

【メモリ】標準:16GB（8GBx2）5200MT／s DDR5 最大:32GB（16GBx2）

【ストレージ】1TB M.2 PCIe NVMe SSD

【ディスプレイ】16インチ FHD+ (1920×1200)、アスペクト比 16:10、非光沢、広視野角、300nit、ComfortView

【グラフィックス】Intel Graphics

【接続端子】USB:USB3.2Gen1（Type-A）x2,USB3.2Gen2（Type-C）x1 オーディオ:ユニバーサルオーディオジャックx1 映像:HDMI1.4x1,USB Type-C（DisplayPort1.4）x1

【通信】有線:なし 無線:Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、802.11ax、MU-MIMO、Bluetooth 5.3

【Office】Microsoft Office Home & Business 2024、Microsoft 365 Basic (12ヶ月試用版)

お買い得価格で手に入る！

Dell 16 DC16250は、広い表示領域、Core 7の処理能力、Office、充実のサポートを兼ね備えた一台です。タイムセールのこの機会にぜひチェックしてください。

※価格は在庫状況により変動する場合があります。