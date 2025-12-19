Amazonセール情報大紹介！ 第784回
大画面16インチ×Core 7×1TB SSD！ DellノートPCが12%オフで登場
2025年12月19日 13時00分更新
【Amazonタイムセール】Dell 16インチノートPC「Dell 16 DC16250」登場！
Dellの16インチノートPC「Dell 16 DC16250」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格169,800円のところ、12%オフの149,800円で販売中です。
インテル Core 7 プロセッサー 150Uと16GBメモリ、1TB SSDを搭載。Microsoft Office 2024も標準装備しており、起動も動作もサクサクの1台です。
Dell 16インチノートPC「Dell 16 DC16250」の魅力
① 16:10の広い画面と目に優しい表示技術
一般的な16:9よりも縦に長いアスペクト比16:10のディスプレイを採用。ExcelやWebサイトの閲覧時に、より多くの情報を一度に表示できるため作業がスムーズです。有害なブルーライトを低減するDell ComfortView Plusにより、長時間の作業でも目の快適さを維持できます。
② 最新Core 7と大容量1TB SSDによる軽快な動作
最新世代のインテル Core 7 プロセッサーと16GBメモリを搭載。クリエイティブな作業から事務仕事までサクサクこなせます。1TBのSSDにより、大量の動画や資料もストレスなく保存・管理可能です。
③ Amazon限定！HDD返却不要＆オンサイト修理サービス
1年間翌営業日対応のオンサイト修理サービスに加え、Amazon.co.jp限定商品のみHDD返却不要サービス（KYHD）付き。
製品スペック
【OS】Windows 11 Home 64bit (日本語版)
【CPU】Intel Core 7 150U（コア:10／キャッシュ:12MB／最大:5.4GHz)
【メモリ】標準:16GB（8GBx2）5200MT／s DDR5 最大:32GB（16GBx2）
【ストレージ】1TB M.2 PCIe NVMe SSD
【ディスプレイ】16インチ FHD+ (1920×1200)、アスペクト比 16:10、非光沢、広視野角、300nit、ComfortView
【グラフィックス】Intel Graphics
【接続端子】USB:USB3.2Gen1（Type-A）x2,USB3.2Gen2（Type-C）x1 オーディオ:ユニバーサルオーディオジャックx1 映像:HDMI1.4x1,USB Type-C（DisplayPort1.4）x1
【通信】有線:なし 無線:Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、802.11ax、MU-MIMO、Bluetooth 5.3
【Office】Microsoft Office Home & Business 2024、Microsoft 365 Basic (12ヶ月試用版)
お買い得価格で手に入る！
Dell 16 DC16250は、広い表示領域、Core 7の処理能力、Office、充実のサポートを兼ね備えた一台です。タイムセールのこの機会にぜひチェックしてください。
※価格は在庫状況により変動する場合があります。
