Amazonセール情報大紹介！ 第787回
読書がサクサク進む。ページめくり最大25％高速化のKindle Paperwhite シグニチャーエディション（第12世代）が15％オフ
2025年12月19日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】Kindle Paperwhite シグニチャーエディション（第12世代）登場！
Amazonの電子書籍リーダー「Kindle Paperwhite シグニチャーエディション（第12世代）」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格32,980円から15％オフの27,980円で販売中です。
本モデルは、7インチ・300ppiのPaperwhiteディスプレイを搭載した読書専用端末。前モデルと比べてページめくりが最大25％速くなり、操作の快適さが向上しています。
Kindle Paperwhite シグニチャーエディション（第12世代）の魅力
① 読書に集中できる7インチPaperwhiteディスプレイ
7インチの反射を抑えたPaperwhiteディスプレイは、紙のような読み心地を重視した設計。300ppiの高精細表示とフォント最適化技術により、文字がくっきりと表示されます。
② 明るさ自動調整と色調調節ライト
周囲の明るさに応じて画面輝度を自動で調整する機能を搭載。さらに、ホワイトからアンバーまで色味を調整できるため、昼間の明るい環境から夜間の読書まで幅広く対応します。
③ 32GBストレージと最大12週間バッテリー
32GBの大容量ストレージにより、書籍やマンガをまとめて保存可能。クラウド上にもAmazonのコンテンツを保存できるため、容量管理の手間も軽減されます。バッテリーは最大12週間持続し、頻繁な充電を必要としない点も日常使いでの利便性につながります。
お買い得価格で手に入る！
Kindle Paperwhiteシグニチャーエディション（第12世代）は、ページめくりの速さ、読みやすさを追求したディスプレイ、長時間使えるバッテリーを備えた電子書籍リーダーです。快適な読書を楽しみたい方は、ぜひこの機会にチェックしてみてください。
※価格はモデルや在庫状況によって異なる場合があります。
