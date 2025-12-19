Amazonセール情報大紹介！ 第785回
動画見るならこれ？ Xiaomi「Redmi Pad 2」11インチ2.5Kタブレットが5％オフ
2025年12月19日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】Xiaomi Androidタブレット「Redmi Pad 2（WiFiモデル／4GB＋128GB）」登場！
Xiaomi（シャオミ）のAndroidタブレット「Redmi Pad 2（WiFiモデル／4GB＋128GB）」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格21,980円のところ、5%オフの20,820円で販売されています。
11インチの2.5K解像度ディスプレイを搭載し、動画視聴やウェブ閲覧など日常的な利用を想定した構成が特徴です。Dolby Atmos対応のクアッドスピーカーや9,000mAhの大容量バッテリーを備え、エンターテインメント用途を重視したモデルとなっています。
Xiaomi Androidタブレット「Redmi Pad 2（WiFiモデル／4GB＋128GB）」の魅力
① 11インチ2.5KディスプレイとDolby Atmos対応スピーカー
11インチの2.5K高解像度ディスプレイを採用し、映像コンテンツを大画面で表示できます。Dolby Atmosに対応したクアッドスピーカーを搭載しており、動画や音楽再生時に立体感のあるサウンドを楽しめる構成です。
② 9,000mAhの大容量バッテリーを搭載
9,000mAhのバッテリーを内蔵しており、動画視聴やブラウジングなどの用途に対応します。室内利用や据え置きでの使用を想定したタブレットとして、バッテリー容量を重視する方にも向いています。
③ 128GBストレージと最大2TBまでの拡張対応
本体ストレージは128GBを搭載し、さらにmicroSDカードにより最大2TBまで拡張可能です。動画や電子書籍、アプリデータをまとめて保存したい場合にも対応できます。また、OSにはAndroid 15を搭載しています。
お買い得価格で手に入る！
Redmi Pad 2は、11インチ2.5Kディスプレイ、Dolby Atmos対応スピーカー、9000mAhバッテリーと、エンターテインメント用途に必要な要素をしっかり備えたAndroidタブレットです。
タイムセール価格20,820円で購入でき、画面サイズや音質、バッテリー容量を重視する方にとって検討しやすいモデルといえます。
※価格はモデルや在庫状況によって異なる場合があります。
