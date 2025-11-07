【参加無料】豪華プレゼントと無料ノベルティがもらえるイベント、またまたアキバに帰ってくる！ 12月20日「TOKYO Gaming-PC STREET 6」開催!!【イベントのお知らせ】

ゲーミングPCがほしい！ 周辺機器も気になる！ そんな人たちに向けた冬のお祭り

TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II

2025年12月20日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原Ⅱ 1階

入場・観覧無料

ゲーミングPCメーカーに直接聞こう・話そう！

豪華プレゼントもたくさん揃えちゃうもんね

もうすぐ年末。ボーナスが入る、クリスマス商戦を迎える……そんな買い物シーズン、ゲーミングPCやPCパーツ、周辺機器を買おうとしている人も多いのではないでしょうか。

しかし、購入しようにも「どれを選べばいいのか」「パーツの違いって何？」といった疑問が浮かぶことはありませんか？ あるいは、年末に大作ゲームを楽しもうとしているけど、自分のPCのスペックが心配だ……という人もいるでしょう。

それでは、メーカーの担当者や専門誌の編集部員に“直接”話を聞けるとしたらどうでしょうか。カタログやネットの情報だけではわからない、リアルな知識や裏話が飛び出すかもしれません。え〜、でも、そんな機会があるのかなあ……。

はい、あります！ 最新のゲーミングPCを間近で体験しながら、プロの視点に触れられるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、またまたアキバに帰ってきます！ 好評でついに6回目！ 5度あることは6度あります！

10月に開催した前回は、雨模様にも関わらず、開場から閉場まで常に会場は満員。過去最高の大盛況で、同時開催した謎解きイベントも好評でした（前回の様子はこちら！）。

そんな前回をさらに超える熱いイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET 6」の開催日が決定しました！ 2025年12月20日（土）です！

メーカーの中の人に直接「ここが聞きたかった」という質問までぶつけられるイベントです。「最新パーツのトレンドを押さえたい」「次の買い替えを検討している」といったユーザーの疑問もお任せください。

もちろん、大好評だったプレゼント企画もどんどんやっちゃいますので、ご期待ください。来場記念のノベルティも揃えて、皆さまをお待ちしております。もちろん参加は無料ですよ〜！

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場はご自由にお入りいただけます。参加は無料。当日の混雑状況によっては、会場への入場制限を実施いたします。会場全体を映す定点カメラのみの生中継も予定しております。

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

会場ではこんなことをやります！

（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）

・PCメーカー展示解説

・来場者プレゼント

・ミニステージ

・謎解きイベント

PCメーカー展示解説

気になること、わからないことはメーカーに直接聞くのが一番でしょう！ ゲーミングBTO PCメーカーの皆様にご協力いただき、ゲーミングPCやパーツなどを展示。それぞれのこだわりや設計思想を担当者が自ら解説し、選び方などを含めて、参加者の皆様と交流する場を設けました。

さらに、各ブースにはPCゲームや自作PC特集を手がけるASCII編集部の解説員が常駐しております。パーツ選びのコツや、ゲームタイトルごとの最適構成などをていねいに解説。「ゲーミングPCやゲーミングガジェットについて話したい」という人も大歓迎です！

来場者プレゼント

来場者には、毎回大好評の、イベント限定ノベルティをプレゼントいたします。

また、各ゲーミングBTO PCメーカーの解説を聞いてくださった方には巨大ガラガラでゲーミングガジェットなどプレゼントゲットのチャンス。豪華なプレゼントが当たると評判ですよ〜！

ミニステージ

イベント中に開催する、ASCII編集部×BTO PCメーカーによるミニステージは観覧無料。タメになる話からオススメアイテムの解説まで幅広くトークする予定です！

なお、このミニステージでは、じゃんけん大会を実施予定。ここでもゲーミングガジェットなどのプレゼントをゲットするチャンスがありますからね〜！

謎解きイベント

2025年10月に開催したイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 5」でも大好評だった、親子連れでも参加いただける、秋葉原のパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベントを実施いたします。

秋葉原に馴染みがないという人でも、気軽に楽しく遊べる内容になっております。謎を解いた方には限定のオリジナルタオルをプレゼント！

謎解きイベント概要

●参加無料（どなたでもご参加いただけます）

●プレゼント交換場所：LIFORK AKIHABARA II内 受付

●受付時間 2025年12月20日 13時〜17時（予定）

●会場内「謎解きイベント受付」にて配布しているリーフレットに従って、下記秋葉原店舗に掲示されているポスターに書かれている謎を解き、キーワードを導き出してください。正解した方に本イベント限定のオリジナルタオルをプレゼントいたします。タオルは無くなり次第終了となります。

イベントアカウント

イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。

アスキー編集部Xアカウント

協賛

パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN

協賛：be quiet!

ゲーミングPCの世界は奥深く、調べれば調べるほど迷ってしまうもの。だからこそ、実際に話し、触れ、体験できる機会が大きなヒントになります。

「TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II」なら、メーカーや編集部員と対面で話せるからこそ、誰に相談していいかわからなかった疑問の答えも見つけやすいはず。

「ノベルティをもらいに行く」「プレゼント目当てです」という理由でも大歓迎。ゲーマーからPC自作の初心者に向けた、一足早い編集部からのクリスマスイベントです。

新しいマシンとの出会いだけでなく、知識を深めるきっかけにもなるこのイベント。これからどんどん情報をお伝えしていきますので、イベント開催日までASCII.jpを要チェック！