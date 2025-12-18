富士通 LIFEBOOK WU5／J3が11%オフ！ 約639gなのにCore Ultra 7搭載、スペック妥協なしの超軽量ノート

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】富士通 ノートPC 日本製 FMV Zero LIFEBOOK「WU5／J3（AZ_WU5J3_Z742）」登場！

富士通の日本製ノートPC「FMV zero LIFEBOOK WU5／J3（AZ_WU5J3_Z742）」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格259,880円のところ、11%オフの232,100円で販売中です。

インテル Core Ultra 7 プロセッサーと32GBメモリを搭載したハイエンド構成ながら、本体質量は約639g。日常的にPCを持ち運ぶ方に適した、軽量・高性能モデルです。

富士通 ノートPC 日本製 FMV Zero LIFEBOOK「WU5／J3（AZ_WU5J3_Z742）」の魅力

① 約639g。14型クラスでは際立つ軽さ

14.0型ディスプレイを搭載しながら、本体質量は約639g。バッグに入れても負担になりにくく、移動の多いビジネス用途や外出先での作業に向いています。

② Core Ultra 7＋32GBメモリの高性能構成

インテル Core Ultra 7 プロセッサー（12コア／14スレッド）を搭載。NPU（AI専用エンジン）を内蔵し、AIを活用した顔・音声補正機能にも対応しています。32GBメモリとの組み合わせにより、複数アプリを同時に使う作業でも安定した動作が期待できます。

③ 軽量でも妥協しない堅牢性と接続性

軽量設計ながら、MIL規格準拠の品質試験をクリア。

持ち運びを前提とした設計で、耐久性にも配慮されています。また、HDMI出力や有線LAN（RJ-45）を含む各種インターフェースを備えており、変換アダプターに頼らず接続できる点も実用的です。

製品スペック

【OS】Windows 11 Pro 64ビット版

【CPU】インテルCore Ultra 7 プロセッサー 155U（12コア／14スレッド／Pコア：最大4.8GHz、Eコア：最大3.8GHz、低消費電力Eコア：最大2.1GHz）

【メモリ】32GB（最大32GB）[オンボード／増設・交換不可] [デュアルチャネル対応]

【ストレージ】約512GB/ドライブ：ドライブなし

【ディスプレイ】14.0型ワイド WUXGA[1920×1200] ノングレア液晶

【USBポート】HDMI出力×1、USB3.2（Gen2）Type-C×2 左側面×2（USB Power Delivery対応、DisplayPort Alt Mode対応)、USB3.2（Gen1）Type-A×2 左側面×1（電源オフUSB充電機能付）、右側面×1）、有線LAN（RJ-45）

【無線通信】Wi-Fi 7（5.76Gbps）対応、IEEE 802.11be／ax／ac／a／b／g／n準拠 MU-MIMO対応+Bluetooth v5.4準拠

【Office】Microsoft 365 Basic＋Office Home & Business 2024

【バッテリー駆動】約17.0時間（JEITA 2.0）、＜動画再生時＞約6.0時間（JEITA 3.0）、＜アイドル時＞約15.0時間（JEITA 3.0）

