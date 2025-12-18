Amazonセール情報大紹介！ 第780回
【45%引き】インテリアになじむデロンギ、手元も足元も温める小型ヒーターがAmazonでセール！
2025年12月18日 11時00分更新
【Amazonセール】De'Longhi（デロンギ）ファンヒーター カプスーラデスク「HFX12D03-BG」登場！
De'Longhi（デロンギ）のパーソナルファンヒーター「カプスーラデスク（HFX12D03-BG）」が、Amazonセールに登場しました。参考価格8,980円のところ、45%オフの4,980円というお手頃価格で購入できます。
仕事中の足元って、冷えると一気に集中力も持っていかれがち。とはいえ、大げさな暖房を出すほどでもない…そんな「ちょい寒」ゾーンに刺さるのが、デロンギの“パーソナル”セラミックヒーターです。デスク脇に置けるサイズ感で、必要なときだけサッとON。冬の作業環境を、手軽に底上げしてくれます。
De'Longhi（デロンギ）ファンヒーター カプスーラデスク「HFX12D03-BG」の魅力
① 作業に集中できる優れた静音性
騒音レベルは約30.4dBと、ホテルの室内と同等の優れた静音性を実現。仕事や勉強、趣味など集中したい時にも、動作音を気にすることなく使えます。
② 使いやすいコンパクト設計
わずかなスペースにも設置できるサイズで、軽量なので必要な場所へ気軽に移動可能。デスク下や床の足元、部屋の隅など、使いたい場所で使える気軽さが魅力です。
③ 柔らかな暖気と安全性
送風パネルはデロンギ独自のグリッド設計で、直線的ではなく柔らかな暖気で手先や足元を包み、心地よい暖かさ。さらに、PTCセラミックを熱源とすることで過熱を防ぎ、転倒時の自動電源オフや過昇温防止付きで安全面にも配慮されています。
お買い得価格で手に入る！
体を動かさないデスクワークほど、冷えは地味に効く…！ このクラスの小型ヒーターは「置き場所」「音」「立ち上がり」のバランスが大事ですが、カプスーラデスクは“机まわりに置ける現実サイズ”なのが強み。セール表示が出ているうちに、カラーやスタイル違いの価格も見比べつつチェックしてみてください。
