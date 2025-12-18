Amazonセール情報大紹介！ 第782回
「更新？なにそれ」派へ：買い切りOffice 2024が安い
2025年12月18日 10時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版登場！
Microsoft Office Home 2024（永続版）カード版が、Amazon.co.jpでセール中です。参考価格34,477円のところ、11%オフの30,823円という魅力的な価格となっています。
「毎月払いはちょっと……」と思いつつ、WordやExcelが急に必要になる瞬間、ありますよね。そんな“いざという時”に頼れる買い切り型のOffice 2024（Home）が、いまAmazonで値引き。サブスクの更新を気にせず、必要なアプリを自分のPCに入れて使いたい派は要チェックです。
Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版の魅力
① 快適な作業をサポート
Office 2024では、アプリの切り替えや検索機能などがよりスムーズになっています。資料作成やデータ処理が快適になり、日常作業の効率化が期待できます。
② より伝わる資料作り
PowerPointではビデオや音声に字幕を追加でき、誰にでもわかりやすい資料作りが可能です。WordやExcelではアクセシビリティ対応ツールがまとめられており、多様なニーズに配慮した文書作成がスムーズに行えます。
③ Windows／Mac両対応の永続ライセンス
Windows 11、10はもちろん、macOSにも対応しており、PC2台まで永続で利用可能です（マイクロソフトによるサポートは2029年10月9日まで）。異なるOSを使い分ける方や長く同じOfficeを使いたい方に最適です。
なお、日本マイクロソフトのWebページによると、「日本で購入するお客様の場合は、日本のライセンスが適用されます」とのことで、「2台のWindows PCまたはMacで使用可能」「商用利用が可能」とされています。
お買い得価格で手に入る！
サブスクの更新を気にせず、必要な時に必要なアプリを“自分のPCで”動かせるのが永続版の強み。Word／Excel／PowerPointが必要になった瞬間に慌てないためにも、割引になっているうちに押さえておくのはアリです。
※価格はプラットフォームによって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第780回
トピックス【45%引き】インテリアになじむデロンギ、手元も足元も温める小型ヒーターがAmazonでセール！
-
第779回
トピックスメレルの鉄板「ジャングルモック」メンズが値下げ！スリッポンで快適おでかけ
-
第778回
トピックス14型モバイル、まずはコレ。ThinkPad X1 Carbon Gen9整備済みが安い
-
第777回
トピックスおサイフ＆IP68＆12GB！「edge 50 pro」が値下げで一気にアリなやつ
-
第776回
トピックスCore 7 240H＋RTX 5060＋32GBの盛り盛り構成、ASUS Gaming V16が値下げ！
-
第753回
トピックス【ゴアテックス】雨の日も快適！ニューバランス「MW880G GORE-TEX」が14%オフ！
-
第753回
トピックス1か月で2万点以上売れた！メンズ用の「まるでこたつソックス」が18％オフ！
-
第752回
トピックス一か月で1万個も売れた超人気ガジェットポーチがAmazonタイムセールに登場！
-
第752回
トピックスApple Watch Series 10が23％オフ！ 常時表示RetinaとCellular対応モデル
-
第751回
トピックス50％オフで1万円台。Anker Eufy「RoboVac G30」スマートナビ搭載ロボット掃除機
- この連載の一覧へ