14型で約888gは強い！富士通「FMV Zero」モバイルノートが10％オフ

2025年12月18日 09時00分更新
富士通の日本製ノートPC「FMV Zero LIFEBOOK WU4／J3」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格269,880円のところ、10%オフの242,800円で販売中です。
ノートPC選びで最後に効いてくるのって、結局「毎日持ち歩けるかどうか」です。性能が良くても、重いとカバンに入れた瞬間にテンションが下がる――そんな人に刺さるのが、富士通の日本製モバイル「FMV Zero LIFEBOOK WU4/J3」。本体質量約888gという軽さを軸に、Core Ultra 7＋32GBメモリ＋1TB SSDという“仕事で妥協しない構成”をまとめて狙えるモデルです。今回はAmazonタイムセールで価格も動いているので、スペックと使いどころをサクッと整理してチェックしていきます。
インテル Core Ultra 7 プロセッサーと32GBメモリを搭載しながら、本体質量約888gと約34.0時間駆動を両立した高性能・超軽量モデルです。
富士通 日本製ノートPC「FMV Zero LIFEBOOK WU4／J3」の魅力
① 圧倒的な軽さと長時間の安心バッテリー
本体質量は約888gと圧倒的な軽さで、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。さらに、バッテリ駆動時間は最大約34.0時間（JEITA 2.0）を誇り、外出先での作業も心置きなく行えます。
② 最新Core Ultra 7と32GBメモリによる快適動作
最新のインテル Core Ultra 7 プロセッサーを搭載し、AIを活用したオリジナルソフトウェアにも対応。顔や声の自動補正機能など、Web会議も快適に実現します。また、大容量32GBメモリ（デュアルチャネル対応）と高速1TB SSDにより、高負荷な作業も快適にサポートします。
③ MIL規格準拠の堅牢性と豊富なインターフェース
MIL規格にも準拠し、米軍採用規格試験レベルの落下試験など、厳しい品質試験をクリア。軽量ながらも安心して使用できるタフなボディを実現しています。また、Thunderbolt 4、HDMI出力、有線LAN(RJ-45)など、スリムなボディながらも豊富なインターフェースを備えています。
製品スペック
【OS】Windows 11 Home 64ビット版
【CPU】インテルCore Ultra 7 プロセッサー 155H（16コア／22スレッド／Pコア：最大4.8GHz、Eコア：最大3.8GHz、低消費電力Eコア：最大2.5GHz）
【メモリ】32GB（最大32GB）[オンボード／増設・交換不可] [デュアルチャネル対応]
【ストレージ】約1TB／ドライブ：ドライブなし
【ディスプレイ】ディスプレイ：14.0型ワイド WUXGA[1920×1200] ノングレア液晶
【バッテリー駆動】約34.0時間（JEITA 2.0）、＜動画再生時＞約11.5時間（JEITA 3.0）、＜アイドル時＞約30.0時間（JEITA 3.0）
【Office】Microsoft 365 Basic＋Office Home & Business 2024
お買い得価格で手に入る！
軽量ノートは「軽いけど我慢が多い」になりがちですが、WU4/J3は約888gの携帯性を前提にしながら、メモリ32GB＋SSD 1TBで“日常の重たい作業”も受け止める方向性。持ち歩き頻度が高い人ほど、888gの差が積み重なって効いてきます。
タイムセールは在庫・価格・配送日が変動しやすいので、購入前に商品ページの表示（参考価格・割引率・在庫数）を最終確認して、狙いどきでどうぞ。
※価格は在庫状況によって異なる場合があります。
