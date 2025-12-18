14型で約888gは強い！富士通「FMV Zero」モバイルノートが10％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】富士通 日本製ノートPC「FMV Zero LIFEBOOK WU4／J3」登場！

富士通の日本製ノートPC「FMV Zero LIFEBOOK WU4／J3」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格269,880円のところ、10%オフの242,800円で販売中です。

ノートPC選びで最後に効いてくるのって、結局「毎日持ち歩けるかどうか」です。性能が良くても、重いとカバンに入れた瞬間にテンションが下がる――そんな人に刺さるのが、富士通の日本製モバイル「FMV Zero LIFEBOOK WU4/J3」。本体質量約888gという軽さを軸に、Core Ultra 7＋32GBメモリ＋1TB SSDという“仕事で妥協しない構成”をまとめて狙えるモデルです。今回はAmazonタイムセールで価格も動いているので、スペックと使いどころをサクッと整理してチェックしていきます。

インテル Core Ultra 7 プロセッサーと32GBメモリを搭載しながら、本体質量約888gと約34.0時間駆動を両立した高性能・超軽量モデルです。

富士通 日本製ノートPC「FMV Zero LIFEBOOK WU4／J3」の魅力

① 圧倒的な軽さと長時間の安心バッテリー

本体質量は約888gと圧倒的な軽さで、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。さらに、バッテリ駆動時間は最大約34.0時間（JEITA 2.0）を誇り、外出先での作業も心置きなく行えます。

② 最新Core Ultra 7と32GBメモリによる快適動作

最新のインテル Core Ultra 7 プロセッサーを搭載し、AIを活用したオリジナルソフトウェアにも対応。顔や声の自動補正機能など、Web会議も快適に実現します。また、大容量32GBメモリ（デュアルチャネル対応）と高速1TB SSDにより、高負荷な作業も快適にサポートします。

③ MIL規格準拠の堅牢性と豊富なインターフェース

MIL規格にも準拠し、米軍採用規格試験レベルの落下試験など、厳しい品質試験をクリア。軽量ながらも安心して使用できるタフなボディを実現しています。また、Thunderbolt 4、HDMI出力、有線LAN(RJ-45)など、スリムなボディながらも豊富なインターフェースを備えています。

製品スペック

【OS】Windows 11 Home 64ビット版

【CPU】インテルCore Ultra 7 プロセッサー 155H（16コア／22スレッド／Pコア：最大4.8GHz、Eコア：最大3.8GHz、低消費電力Eコア：最大2.5GHz）

【メモリ】32GB（最大32GB）[オンボード／増設・交換不可] [デュアルチャネル対応]

【ストレージ】約1TB／ドライブ：ドライブなし

【ディスプレイ】ディスプレイ：14.0型ワイド WUXGA[1920×1200] ノングレア液晶

【バッテリー駆動】約34.0時間（JEITA 2.0）、＜動画再生時＞約11.5時間（JEITA 3.0）、＜アイドル時＞約30.0時間（JEITA 3.0）

【Office】Microsoft 365 Basic＋Office Home & Business 2024

お買い得価格で手に入る！

軽量ノートは「軽いけど我慢が多い」になりがちですが、WU4/J3は約888gの携帯性を前提にしながら、メモリ32GB＋SSD 1TBで“日常の重たい作業”も受け止める方向性。持ち歩き頻度が高い人ほど、888gの差が積み重なって効いてきます。

タイムセールは在庫・価格・配送日が変動しやすいので、購入前に商品ページの表示（参考価格・割引率・在庫数）を最終確認して、狙いどきでどうぞ。

※価格は在庫状況によって異なる場合があります。