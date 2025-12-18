メレルの鉄板「ジャングルモック」メンズが値下げ！スリッポンで快適おでかけ

メレルのジャングルモックが25%オフ！

スリッポンタイプで脱ぎ履きが非常にラクなメレルの定番モデル「ジャングルモック」の[並行輸入品]が25%オフの9,770円で、Amazonのタイムセールに登場！

年末年始の外出や帰省、近場の街歩きは「荷物を減らして、足元はラクに」が正義。そんなとき頼れるのが、サッと履けてサッと出られるスリッポン系の定番です。今回のメレル「ジャングルモック（メンズ／並行輸入品）」は、タイムセール対象。サイズ・カラーで条件が変わるので、買う前に販売ページで最終価格をチェックしておくのが安心です。

メレルジャングルモックの特徴

●スリッポン仕様でストレスフリー

甲の両サイドにストレッチ性のあるスリットバンドを搭載。

手を使わずにサッと履けるため、日常使いはもちろん、旅先やリラックスシーンにも最適です。

●クッション性に優れたインソール

インソールにはOrthoLite（オーソライト）を採用。

足裏への衝撃をやわらかく吸収し、長時間歩いても疲れにくい履き心地を実現しています。

●安定した歩行を支えるミッドソール

ミッドソールには、歩行時の衝撃を抑えつつ安定性を高める独自構造を採用。

スニーカー感覚で歩けるのに、アウトドアブランドらしい安心感があります。

●グリップ力と耐久性のあるアウトソール

ゴム製アウトソールは高いグリップ力を発揮。

街歩きから軽いアウトドアまで対応でき、日常使いしやすい耐久性も魅力です。

まとめ

参考価格：12,980円

現在の価格：9,770円［25%OFF］

脱ぎ履きのラクさと快適な歩行性能を両立したメレルのジャングルモック。

商品情報上「非防水」なので、雨の日や濡れた路面が気になる人は防水スプレーや替え靴下をセットで用意しておくと安心。脱ぎ履きのラクさを活かして、玄関置きの“即出動シューズ”として回すのもアリです。セール表示や在庫は変動するため、表示価格は購入直前に必ず確認してください。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。