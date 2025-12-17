Amazonセール情報大紹介！ 第776回
Core 7 240H＋RTX 5060＋32GBの盛り盛り構成、ASUS Gaming V16が値下げ！
2025年12月17日 21時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】ASUS ゲーミングノートPC「ASUS Gaming V16 V3607VM」登場！
高い携帯性と高性能を両立した、ASUSのゲーミングノートPC「ASUS Gaming V16 V3607VM」が、Amazonセールに登場しました。参考価格218,000円のところ、9%オフの198,181円という魅力的な価格となっています。
年末年始のまとまった休みで、ゲームも制作も一気に進めたい──そんな人に刺さるのが、GPU搭載ノートの値下がりタイミング。今回ピックアップする「ASUS Gaming V16 V3607VM」は、RTX 5060 Laptop GPUとCore 7 240H、メモリ32GB＋SSD 1TBの構成で、ゲームだけでなく動画編集や作業用としても扱いやすい“ちょうどいい強さ”が魅力です。価格とスペックのバランスを重視する人は、在庫・配送予定日も含めてチェックしておきましょう。p>
ASUS ゲーミングノートPC「ASUS Gaming V16 V3607VM」の魅力
① 高性能を凝縮した軽量・薄型ボディ
インテル Core 7 プロセッサーとGeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載し、激しいゲーミングやクリエイティブタスクもスムーズに処理できます。この高性能を、薄さ18mm、重さ約1.95kgという軽量・薄型ボディに凝縮。GPU搭載モデルでありながら高い携帯性を実現し、あらゆる場面で活躍します。
② ゲームの世界に没入できる美麗ディスプレイと冷却性能
16型大画面ディスプレイは144Hzの高リフレッシュレートに対応し、滑らかな映像表示でゲームの世界に没入できます。また、デュアルファンとヒートパイプを備えた高度なクーリングシステムにより、次世代のゲーミングのための安定したパフォーマンスを実現します。
③ 長時間駆動とMIL規格準拠の堅牢設計
約16.4時間の長時間駆動バッテリー（アイドル時）により、電源のない環境でも高い生産性をキープ。さらに、米国軍用規格MIL-STD 810H準拠のテストを複数項目クリアした高い耐久性を備えており、使う場所に縛られず、自由に作業やゲームができます。
製品スペック
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【CPU】インテル Core 7 プロセッサー 240H
【メモリ】32GB DDR5-5600
【ストレージ】1TB（PCI Express 4.0×4接続 NVMe／M.2）
【ディスプレイ】16.0型ワイドTFTカラー液晶 、ノングレア、1,920×1,200ドット（144Hz）
【バッテリー駆動】約8.4時間（動画再生時）／約16.4時間（アイドル時）
【USBポート】USB3.2（Type-C／Gen1／Power Delivery対応）×1 ※データ転送と映像出力、本機への給電をサポート、USB3.2 （Type-A／Gen1）×2
【外部ディスプレイ出力】HDMI×1、Type-C×1
お買い得価格で手に入る！
携帯性を重視するゲーマー・クリエイターに最適な一台です。この機会をお見逃しなく！
ゲーミングノートは用途によって“体感”が大きく変わります。外出先中心なら重さやACアダプターの扱い、家中心なら外部ディスプレイ接続やUSBポート構成も重要ポイント。購入前に、必要な周辺機器（マウス・冷却台・外部モニター）まで含めて運用イメージを作っておくと失敗しにくいです。価格は変動しやすいので、表示価格と参考価格、配送目安を確認してから判断すると安心です。
※価格はスタイルや在庫状況によって異なる場合があります。
