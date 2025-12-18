Amazonセール情報大紹介！ 第761回
ASUS Vivobook 15が19%オフ！ Ryzen 7・16GBメモリ・1TB SSD搭載で仕事も趣味も快適な大画面ノートPC
2025年12月18日 13時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】ASUS 15.6インチノートPC「Vivobook 15（M1502YA）」登場！
ASUSの15.6インチノートPC「Vivobook 15（M1502YA）」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格134,800円のところ、19%オフの109,800円で販売中です。
AMD Ryzen 7 7730U、16GBメモリ、1TB SSDを搭載。Microsoft Office Home and Business 2024も標準装備し、起動も動作もサクサクの1台です。
ASUS 15.6インチノートPC「Vivobook 15（M1502YA）」の魅力
① パワフルな処理性能
AMD Ryzen 7 7730Uと16GBメモリにより、複数のアプリを同時に使っても快適に動作。SSD 1TB搭載で動画や資料も十分保存可能。
② 見やすく目に優しい大画面
15.6インチのフルHDノングレア液晶で長時間作業でも目が疲れにくく、画面占有率も高いので作業効率が向上。
③ 使いやすさと安全性を両立
AIノイズキャンセリング機能やWebカメラシールド、抗菌加工により、安心して快適に使用可能。さらにMicrosoft Office 2024搭載で、購入後すぐ作業を開始できます。
製品スペック
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【CPU】AMD Ryzen 7 7730U 8 コア／16 スレッド･プロセッサー
【グラフィックス】AMD Radeon グラフィックス（CPU内蔵)
【メモリ】16GB DDR4-3200
【ストレージ】1TB（PCI Express 3.0×2接続 NVMe／M.2）
【ディスプレイ】15.6型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、1,920×1,080ドット（60Hz）
【USBポート】USB3.2（Type-C／Gen1／Power Delivery対応）×1 ※データ転送と本機への給電をサポート、USB3.2（Type-A／Gen1）×2、USB2.0×1
【外部ディスプレイ出力】HDMI×1
【無線通信】無線LAN:IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax（Wi-Fi 6E）、Bluetooth 5.3
【Office】Microsoft Office Home and Business 2024（デジタルアタッチ版）＋Microsoft 365 Basic（1年間使用権）
【バッテリー駆動】約12.9時間
お買い得価格で手に入る！
ASUS Vivobook 15 M1502YAは、価格と性能のバランスも良く、日常使いから仕事用まで幅広く活用できるモデルです。お得に購入したい方は、ぜひこの機会にチェックしてみてください！
※価格はスタイルや在庫状況によって異なる場合があります。
