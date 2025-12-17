Amazonセール情報大紹介！ 第753回
1か月で2万点以上売れた！メンズ用の「まるでこたつソックス」が18％オフ！
2025年12月17日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
まるでこたつソックスのメンズサイズが18%オフ！
暖房が効いている部屋でも、足元だけ寒い…フローリングがひんやりする！等、おうちで気になる寒さのお悩みはありませんか？
オカモトの「まるでこたつソックス MEN」を履けば、足元がまるでこたつの温かさ。
こちらは参考価格2,000円のところ、現在Amazonでは18%OFFの1,650円で購入できます。
1か月で2万点以上売れた、まるでこたつソックスをこの機会にチェックしてみましょう！
あたたかさの秘密は足首
足首・手首・首といった「首」がつく部位は、血液が集中して流れるポイントです。これらの部分が冷えると、冷えた血液が全身を巡り、身体全体の冷えにつながってしまいます。つまり、冷え対策のカギは「首」を温めることにあります。
まるでこたつソックスは、独自の編み方により、足首のツボとして知られる「三陰交」を特殊素材で温熱刺激し、身体の内側からポカポカ感をサポートします。
さらに、オカモト独自開発の特殊保温・発熱素材を使用し、従来よりも高い保温性を実現。リラックスタイムやデスクワーク、フローリングでの家事など、さまざまなシーンで足元をやさしく温めてくれます。
まとめ
参考価格：2,000円
現在の価格：1,650円［18%OFF］
冷えやすい足首を重点的に温めてくれるまるでこたつソックス。
やさしく包まれるようなゆったりした履き心地を、この機会に試してみてはいかがでしょうか。
