Amazonセール情報大紹介！ 第786回

JBL CHARGE5が57％オフ！ 防水対応・20時間再生の定番Bluetoothスピーカー

2025年12月19日 15時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】JBL ポータブルBluetoothスピーカー「CHARGE 5」登場！

　JBLのポータブルBluetoothスピーカー「CHARGE 5」が、Amazonのタイムセール対象となっています。

　2ウェイ・スピーカー構成やIP67防水防塵性能、最大約20時間再生に対応したモデルで、参考価格24,200円から57％オフの10,500円と大幅に割引されています。

アマゾンでJBL ポータブルBluetoothスピーカー「CHARGE 5」を入手

JBL ポータブルBluetoothスピーカー「CHARGE 5」の魅力

① 2ウェイ・スピーカー構成によるJBLプロ・サウンド

　大口径ウーファーと20mm径ツイーター、デュアル・パッシブラジエーターを搭載。量感のある低音と明瞭な高音を再生できる構成になっています。

② IP67防水・防塵対応

　防水に加えて防塵にも対応したIP67仕様。水回りや屋外でも使用でき、本体は丸洗いも可能です。

③ 最大約20時間再生＆モバイルバッテリー機能

　最大約20時間のワイヤレス再生に対応。背面のUSBポートからスマートフォンやタブレットへ給電でき、スピーカーとモバイルバッテリーの2WAYで使えます。

お買い得価格で手に入る！

　JBL「CHARGE 5」は、パワフルな音質、防水防塵（IP67）、最大20時間再生といった機能を備えた定番ポータブルBluetoothスピーカーです。アウトドアやお風呂でも活躍するタフさで、スピーカー選びに迷ったらこれで決まり！

※価格はスタイルや在庫状況によって異なる場合があります。

アマゾンでJBL ポータブルBluetoothスピーカー「CHARGE 5」を入手

