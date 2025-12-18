リチャージWiFiが23％オフ！ 契約・月額不要で100GB使える買い切りWi-Fi

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】モバイルルーター「リチャージWiFi M4（100GB／365日）」登場！

契約不要の完全買い切り型モバイルルーター「リチャージWiFi M4（100GB／365日）」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格12,980円のところ、23%オフの9,980円で販売されています。

本製品は、初回利用分として100GBが付属する買い切りモデル。月額料金や契約手続きが不要で、必要に応じてデータ容量を追加リチャージできる仕組みが特徴です。

モバイルルーター「リチャージWiFi M4（100GB／365日）」の魅力

① 契約・月額費用が不要の買い切り型モデル

購入時に100GBが付属し、月額料金や契約の縛りはありません。データ容量を使い切った後も、必要に応じて追加リチャージが可能なため、使い方をシンプルに管理できます。

② USB-C一体型で手軽に使える設計

USB-C一体型の構造で、対応機器に接続することで利用できます。面倒な初期設定が不要な点も特徴です。重さは約30gと軽量で、持ち運びやすい設計になっています。

③ バッテリーを搭載しないシンプル構造

バッテリー非搭載の設計により、充電管理が不要。電源供給によって動作するため、シンプルな構成で使えるモバイルWi-Fiルーターです。

お買い得価格で手に入る！

リチャージWiFi M4（100GB／365日）は、契約不要・月額費用なしで使える買い切り型モバイルルーター。初回100GB付きで、USB-C接続による手軽さと軽量設計が特徴です。シンプルに使えるWiFiルーターを探している人にとって、チェックしておきたい一台です。

※価格はギガ容量や在庫状況によって異なる場合があります。