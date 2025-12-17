世界屈指の殺し屋たちから1人を選び、残りの殺し屋たちを暗殺せよ！

ハムスターは12月17日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス アウトフォクシーズ』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 アウトフォクシーズ』を配信すると発表。

配信日は2025年12月18日、価格は「アーケードアーカイブス」が各1500円／「アーケードアーカイブス2」が各1800円だ。

『アウトフォクシーズ』は、1995年にナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）から発売されたアクションゲーム。世界屈指の殺し屋たちの中から1人を主人公として選択し、謎の大富豪の依頼により残りの殺し屋すべてを暗殺することが目標となる。

報酬のためか、プライドのためか、はたまた戦いを楽しむためか……。最も危険なプロフェッショナルたちによる、ルール無用の殺しあいが幕を開ける！

■2025年12月18日の「アーケードアーカイバー」は『アウトフォクシーズ』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2025年12月18日は、いつもよりも少し早めの18時45分から放送スタート。 『アウトフォクシーズ』を特集する。

番組には、当時の開発陣と、バンダイナムコエンターテインメントのうでつ和仁氏が出演。開発トークやゲームの紹介など盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

●第575回 アーケードアーカイバー アウトフォクシーズスペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス アウトフォクシーズ

アーケードアーカイブス2 アウトフォクシーズ

ジャンル：アクションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2025年12月18日

価格：

アーケードアーカイブス：1500円

アーケードアーカイブス2：1800円

プレイ人数：1～2人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス アウトフォクシーズ』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 アウトフォクシーズ』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

THE OUTFOXIES™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。