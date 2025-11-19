1979年にリリースされたブロックくずしゲーム
ナムコの『ボムビー』が「アケアカ」＆「アケアカ2」にて11月20日に配信決定！
ハムスターは11月19日、Nintendo Switch／PlayStation 4向け「アーケードアーカイブス」と、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向け「アーケードアーカイブス2」にて、1979年にナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）かリリースした『ボムビー』を配信すると発表。
配信日は、2025年11月20日。価格は「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」は各1100円だ。
本作は、『ジービー』の続編となるブロックくずしゲーム。最大の特徴は、タイトルのとおり爆弾。プレイフィールドに隠されたものを見つけ出し、爆発させてハイスコアを狙おう。前作同様、本作もマウス操作に対応。簡単操作で、レッツボムビー！
2025年11月20日の「アーケードアーカイバー」は『ボムビー』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2025年11月20日は「ボムビー特集」。
番組には、当時の開発陣と、バンダイナムコエンターテインメントのうでつ和仁氏が出演。開発トークやゲームの紹介など盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
第571回 アーケードアーカイバー ボムビーズスペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス ボムビー
アーケードアーカイブス2 ボムビー
ジャンル：ブロックくずしゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：
アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4
アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S
配信日：2025年11月20日
価格：
アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円
アーケードアーカイブス2：1100円
プレイ人数：1～2人
※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス ジービー』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 ジービー』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。
BOMB BEE™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。