戦車に乗ってトーキョーを舞台に戦おう！

ハムスターは11月5日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス トーキョーウォーズ』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 トーキョーウォーズ』を配信すると発表。

配信日は2025年11月6日、価格は「アーケードアーカイブス」が1500円／「アーケードアーカイブス2」が1800円となる。

『トーキョーウォーズ』は1996年にナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）から発売されたアクションシューティングゲーム。リアリティあふれる街並みのなか、緑軍または白軍の戦車部隊の一員として参戦しよう。やるか、やられるか、トーキョーを舞台に戦いが始まる。

2025年11月6日の「アーケードアーカイバー」は

『トーキョーウォーズ』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2025年11月6日は「トーキョーウォーズ特集」。

番組には、当時の開発陣と、バンダイナムコエンターテインメントのうでつ和仁氏が出演。開発トークやゲームの紹介など盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

第569回 アーケードアーカイバー トーキョーウォーズスペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス トーキョーウォーズ

アーケードアーカイブス2 トーキョーウォーズ

ジャンル：アクションシューティングゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2025年11月6日

価格：

アーケードアーカイブス：1500円

アーケードアーカイブス2：1800円

プレイ人数：

アーケードアーカイブス：1人

アーケードアーカイブス2：1～4人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス ジービー』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 ジービー』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

TOKYO WARS™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。