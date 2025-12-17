Amazonセール情報大紹介！ 第752回
Apple Watch Series 10が23％オフ！ 常時表示RetinaとCellular対応モデル
2025年12月17日 16時00分更新
【Amazonタイムセール】Apple Watch Series 10（GPS＋Cellularモデル）登場！
Appleのスマートウォッチ「Apple Watch Series 10（GPS＋Cellularモデル）」が、Amazonタイムセール中に登場しました。過去価格75,800円から23％オフの58,667円で購入可能です。
Series 10は、従来モデルよりも薄く軽くなり、ディスプレイ表示領域は最大30％拡大。視認性と装着感の両立を追求した設計が特徴です。さらに、健康管理や安全機能も強化され、日常から万が一の場面まで幅広くサポートします。
Apple Watch Series 10（GPS＋Cellularモデル）の魅力
① 見やすさが進化した常時表示Retinaディスプレイ
広視野角OLEDを採用した常時表示Retinaディスプレイは、斜めから見た場合でも明るさが最大40％向上。手元を自然に見るだけで、時刻や通知を確認しやすくなっています。
② 薄く軽いデザインで快適な装着感
ケースの厚さは約9.7mm。薄型・軽量化されたことで、長時間の装着や睡眠中でも負担を感じにくい設計です。日常使いはもちろん、就寝時の測定にも適しています。
③ 健康と安全を支える充実の機能
心電図や心拍数の測定に加え、睡眠時無呼吸の兆候を検出して通知する機能を搭載。転倒検出や衝突事故検出、緊急SOSにも対応しており、GPS＋CellularモデルならiPhoneが手元になくても通話やメッセージが可能です。
お買い得価格で手に入る！
Apple Watch Series 10（GPS＋Cellularモデル）は、視認性に優れたディスプレイ、快適な装着感、健康と安全を支える機能をバランスよく備えたスマートウォッチです。Apple Watchの購入を検討している方にとって、チェックしておきたい一台です！
※価格はカラーや在庫状況によって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
