Amazonセール情報大紹介！ 第753回
【ゴアテックス】雨の日も快適！ニューバランス「MW880G GORE-TEX」が14%オフ！
2025年12月17日 18時30分更新
ニューバランスのMW880G GORE-TEXが14%オフ！
雨の日の外出や通勤、旅行先での街歩きなど、「天候を気にせず安心して履ける一足」を探している人におすすめのニューバランスのMW880G GORE-TEXが14%オフの17,000円で登場！
防水透湿性に優れたゴアテックスを搭載しながら、歩きやすさにも定評のあるモデルで、日常使いからアクティブなシーンまで幅広く活躍します。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
ニューバランスのMW880G GORE-TEXの特徴
MW880G GORE-TEXは、「MW880G」メンズモデルにFRESH FOAMソールを搭載したモデルです。
クッション性が向上し、長時間の歩行でも足への負担を軽減。ウォーキングはもちろん、通勤や旅行など、歩く時間が長くなりがちなシーンでも快適な履き心地をサポートします。
また、ガセット全体からタン部分までGORE-TEXメンブレンを搭載することで、雨の侵入に対するガード力もアップ。
天候を問わず安心して履ける一足に仕上がっています。
カラーはウォーキング、旅行、ビジネスシーンにもなじみやすいベーシックなデザインを採用。足入れのしやすい2Eと4Eの2ウイズ展開で、幅広の足にも対応します。
まとめ
参考価格：19,800円
現在の価格：17,000円［14%OFF］
ニューバランスのMW880G GORE-TEXは防水性・クッション性・安定感をバランスよく備えた、実用性の高いウォーキングシューズです。
雨の日の外出が多い人や、歩きやすさを重視したい人は、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
