このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第753回

【ゴアテックス】雨の日も快適！ニューバランス「MW880G GORE-TEX」が14%オフ！

2025年12月17日 18時30分更新

文● さわ　編集⚫︎ ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

アマゾンでニューバランスのMW880G GORE-TEXを入手

ニューバランスのMW880G GORE-TEXが14%オフ！

　雨の日の外出や通勤、旅行先での街歩きなど、「天候を気にせず安心して履ける一足」を探している人におすすめのニューバランスのMW880G GORE-TEXが14%オフの17,000円で登場！

　防水透湿性に優れたゴアテックスを搭載しながら、歩きやすさにも定評のあるモデルで、日常使いからアクティブなシーンまで幅広く活躍します。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

ニューバランスのMW880G GORE-TEXの特徴

　MW880G GORE-TEXは、「MW880G」メンズモデルにFRESH FOAMソールを搭載したモデルです。

　クッション性が向上し、長時間の歩行でも足への負担を軽減。ウォーキングはもちろん、通勤や旅行など、歩く時間が長くなりがちなシーンでも快適な履き心地をサポートします。

　また、ガセット全体からタン部分までGORE-TEXメンブレンを搭載することで、雨の侵入に対するガード力もアップ。

　天候を問わず安心して履ける一足に仕上がっています。

　カラーはウォーキング、旅行、ビジネスシーンにもなじみやすいベーシックなデザインを採用。足入れのしやすい2Eと4Eの2ウイズ展開で、幅広の足にも対応します。

まとめ

参考価格：19,800円

現在の価格：17,000円［14%OFF］

　ニューバランスのMW880G GORE-TEXは防水性・クッション性・安定感をバランスよく備えた、実用性の高いウォーキングシューズです。

　雨の日の外出が多い人や、歩きやすさを重視したい人は、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

アマゾンでニューバランスのMW880G GORE-TEXを入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン