履くだけで足元ぽかぽか！okamotoの「まるでこたつソックス」が22％OFFの1,557円

寒さが気になる足元にぴったり！まるでこたつソックスが22%オフ！

履くだけで足元が「こたつ」のようにあったかい、okamotoの「靴下サプリ まるでこたつソックス」

こちらは参考価格2,000円のところ、現在Amazonでは22%OFFの1,557円で購入できます。

フローリングで過ごす時間が長い方や、就寝時に足元の冷えが気になる方は、ぜひ一度チェックしてみてください！

あたたかさの秘密は足首

足首にあるツボ「三陰交」を、独自の編み方と温熱素材で包み込む設計。

岡本独自開発の特殊保温・発熱素材を使用し、身体の内側からじんわりと温まるのが特徴です。まるでこたつに入っているかのようなぬくもりを感じられます。

ゆったりとした履き心地で快適に

足裏はクッション性の高い総パイル編みで、ふんわりとした履き心地。

履き口もゆったり設計のため締め付け感が少なく、長時間履いても快適です。一度履くと手放せなくなる心地よさです。

ギフトにも選ばれる定番アイテム

冷えに悩む家族や友人へのプレゼントとしても人気。

誕生日や母の日、敬老の日、クリスマスなどのギフトはもちろん、自分へのご褒美にもぴったりです。

まとめ

参考価格：2,000円

現在の価格：1,557円［22%OFF］

リラックスしたい方、お休み中に足が冷える方、冷えたフローリングがつらい方におすすめしたい1足です。