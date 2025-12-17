履くだけで足元ぽかぽか！okamotoの「まるでこたつソックス」が22％OFFの1,557円
2025年12月17日 17時30分更新
寒さが気になる足元にぴったり！まるでこたつソックスが22%オフ！
履くだけで足元が「こたつ」のようにあったかい、okamotoの「靴下サプリ まるでこたつソックス」
こちらは参考価格2,000円のところ、現在Amazonでは22%OFFの1,557円で購入できます。
フローリングで過ごす時間が長い方や、就寝時に足元の冷えが気になる方は、ぜひ一度チェックしてみてください！
あたたかさの秘密は足首
足首にあるツボ「三陰交」を、独自の編み方と温熱素材で包み込む設計。
岡本独自開発の特殊保温・発熱素材を使用し、身体の内側からじんわりと温まるのが特徴です。まるでこたつに入っているかのようなぬくもりを感じられます。
ゆったりとした履き心地で快適に
足裏はクッション性の高い総パイル編みで、ふんわりとした履き心地。
履き口もゆったり設計のため締め付け感が少なく、長時間履いても快適です。一度履くと手放せなくなる心地よさです。
ギフトにも選ばれる定番アイテム
冷えに悩む家族や友人へのプレゼントとしても人気。
誕生日や母の日、敬老の日、クリスマスなどのギフトはもちろん、自分へのご褒美にもぴったりです。
まとめ
参考価格：2,000円
現在の価格：1,557円［22%OFF］
リラックスしたい方、お休み中に足が冷える方、冷えたフローリングがつらい方におすすめしたい1足です。
