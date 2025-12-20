大画面派に刺さる価格。65インチREGZAが52％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonセール】REGZA 65Z570L 65インチ 4K 液晶テレビ 登場！

REGZAの65インチ4K倍速パネル液晶テレビ「65Z570L」が、Amazonセールに登場しました。参考価格264,000円のところ、52%オフの127,800円で購入できます。

直下型倍速パネル、HDR、Dolby Atmos対応音響、ネット動画やスマート機能など、多彩な機能を備えたモデルです。

REGZA 65Z570L 65インチ 4K 液晶テレビの魅力

① 直下型倍速パネルとレグザエンジンZRⅡによる高精細表示

高コントラストな直下型バックライトと倍速対応4K液晶パネルを採用。レグザエンジンZRⅡにより、地上波放送やBS・CS、4K放送まで幅広い映像を高精細に処理します。

② 重低音立体音響システム＋Dolby Atmos対応

スピーカーには「重低音立体音響システム」を搭載。クリアな高音から重低音まで立体的に再生し、Dolby Atmosにも対応しています。

③ ネット動画・録画・ゲームに対応する多機能設計

NetflixやYouTubeなどのネット動画サービスに対応。ダブルチューナーにより2番組同時録画が可能です。さらに「瞬速ゲームモード」により、約0.83msecの低遅延表示を実現しています。

お買い得価格で手に入る！

65インチの大画面4K液晶、倍速表示、Dolby Atmos対応音響、ネット動画、ゲーム対応といった機能をバランスよく備えたモデルです。ぜひこのお得な機会にチェックしてみてください！

※価格は在庫状況によって異なる場合があります。