一か月で1万個も売れた超人気ガジェットポーチがAmazonタイムセールに登場！

【Amazonタイムセール】Anker Smart Pouch登場！

Ankerとコクヨが共同開発したコンパクトガジェットポーチ「Anker Smart Pouch Supported by KOKUYO」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格3,980円から15％オフの3,390円で購入可能です。

ガジェットから文具までを機能的に収納できる複数ポケットを備え、開いた状態で自立する便利な設計。スリムなのに収納力抜群のベストセラーアイテムを、お得な価格で手に入れましょう！

Anker Smart Pouchの魅力

① コクヨと共同開発した整理しやすい内部構造

ガジェットから文具までを想定した内部構造で、複数ポケットや仕切りを活用して中身を整理しやすい仕様。背面ポケットにはB5ハーフサイズのノートも収まります。

② 開いた状態で自立する薄型設計

側面のボタンで固定することで、開いた状態でも自立します。デスク上で中身を確認しやすく、作業中の出し入れもスムーズです。厚みは約5cmのスリム設計となっています。

③ Anker製アクセサリーを収納しやすいサイズ感

Anker製のUSB充電器やケーブル類の収納を想定したサイズ設計で、持ち運び用のガジェットポーチとして使いやすい仕様です。

お買い得価格で手に入る！

Ankerとコクヨが共同開発した本ポーチは、ガジェットや文房具を整理して持ち運びたい人に向いたモデルです。薄型ながら実用性の高い設計で、Amazonタイムセールでは15％オフ価格で購入できます。このお得な機会にチェックしてみてください。

