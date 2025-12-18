Amazonセール情報大紹介！ 第763回
23,690円は狙い目。Galaxy Tab A9+が34％オフでセール中！
2025年12月18日
【Amazonタイムセール】Samsung Galaxy Tab A9+（Wi-Fiモデル）登場！
Samsung純正のAndroidタブレット「Galaxy Tab A9+（Wi-Fiモデル）」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格35,800円のところ、34%オフの23,690円で販売されています。
11インチの大画面、クワッドスピーカー、拡張マルチタスクなど、日常利用で使い勝手の良い基本性能を備えた1台です。
Samsung Galaxy Tab A9+（Wi-Fiモデル）の魅力
① 滑らかな動きの11インチ鮮やかディスプレイ
11.0インチの大型ディスプレイを搭載。最大90Hzのリフレッシュレートに対応しているため、映像の動きが非常に滑らかで、動画視聴を快適に楽しめます。
② クアッドスピーカーのリッチなサウンド
包み込むようなオーディオ体験を実現するクアッドスピーカーで、映画や音楽の臨場感を高めます。
③ 3画面分割も可能な高いマルチタスク性能
画面を最大3分割して、複数のアプリケーションを同時に表示できる「マルチタスク体験」が可能です。動画を観ながらメモを取ったり、SNSを確認したりと、効率的に作業をこなせます。
お買い得価格で手に入る！
Samsung純正の安心感に加え、滑らかな11インチ大画面と迫力のサウンドを兼ね備えた、コスパ抜群のタブレットを、このお得な機会にチェックしてみてください。
※価格はスタイルや在庫状況によって異なる場合があります。
