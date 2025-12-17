Amazonセール情報大紹介！ 第749回
タイムセール107,800円！ FMV 富士通 ノートPC Note A WA1-K2 Ryzen 5・Office 2024付 15.6型フルHD
2025年12月17日 12時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】富士通 ノートPC「Note A WA1-K2（FMVWK2A155_AZ）」登場！
FMV 富士通のノートPC「Note A WA1-K2（FMVWK2A155_AZ）」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格142,800円のところ、25%オフの107,800円で販売中です。
15.6型フルHDのスーパーファイン液晶を搭載し、写真や動画を鮮やかに表示。AMD Ryzen 5 7430Uプロセッサーと16GBメモリで複数のアプリも快適に動作します。軽量（約1.7kg）で家庭だけでなく出張先でも使いやすい設計です。
富士通 ノートPC「Note A WA1-K2（FMVWK2A155_AZ）」の魅力
① 最新AI機能をすぐ使える「Copilotキー」搭載
キーボードに専用のCopilotキーを搭載。検索や文章作成、要約など、Windows AIアシストをワンタッチで起動できます。
② Ryzen 5＋16GBメモリでストレスフリーな操作
AMD Ryzen 5 7430Uプロセッサーと16GBメモリの組み合わせにより、複数のアプリやブラウザを同時に開いてもサクサク動作します。
③ DVDドライブと高画質液晶でマルチメディアも充実
映画視聴やデータバックアップに便利なスーパーマルチドライブを内蔵。フルHDスーパーファイン液晶で写真や動画も鮮やかに表示。リフトアップヒンジで打鍵もしやすく、使い勝手に配慮しています。
製品スペック
【OS】Windows 11 Home 64ビット版
【CPU】AMD Ryzen 5 7430U（6コア／12スレッド、2.3GHz／最大4.3GHz）
【メモリ】16GB（8GB×2）[デュアルチャネル対応]
【ストレージ】約512GB／ドライブ：スーパーマルチドライブ
【ディスプレイ】15.6型ワイド フルHD [1920×1080] スーパーファイン液晶
【USBポート】HDMI出力×1、USB3.2（Gen2）Type-C×1（左側面）、USB3.2（Gen1）Type-A×1（右側面）、USB3.2（Gen1）Type-A×1 左側面（電源オフUSB充電機能付)、有線LAN（RJ-45）
【無線通信】Wi-Fi 6E（2.4Gbps）対応、IEEE 802.11ax／ac／a／b／g／n準拠、MU-MIMO対応+Bluetooth v5.3準拠
【Office】Microsoft 365 Basic＋Office Home & Business 2024
【重量】約1.7kg
お買い得価格で手に入る！
大容量メモリと高速SSDによりスムーズな操作が可能で、Officeソフトもセットになっているため、購入後すぐに作業を始められます。家庭やオフィスでの作業を快適にしたい方は、ぜひこの機会にチェックしてみてください！
※価格はサイズや在庫状況によって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第751回
トピックス50％オフで1万円台。Anker Eufy「RoboVac G30」スマートナビ搭載ロボット掃除機
-
第750回
トピックス39％オフで2万円台。Bambu Lab「A1 mini」高速・全自動キャリブレーション対応の家庭用3Dプリンター
-
第745回
トピックスハイレゾ×長時間再生！ Anker AeroFit 2オープンイヤー型がタイムセールでお得
-
第745回
トピックス着るだけで疲労ケア！眠りの専門店my makuraのリカバリーウェアが12%オフ！
-
第745回
トピックス大画面×90Hzで2万円台、11型タブレット「T8015」はどんな人向け？
-
第744回
トピックススマホで簡単ラベル作成！ 高精細360dpi「テプラ PRO SR-MK1」が44％オフ。家中の整理整頓をもっとおしゃれに
-
第743回
トピックスタイムセール11%オフ ASUS Zenbook 14 OLED 高精細有機EL＋Core Ultra 7搭載ノートPC
-
第743回
トピックス10.1型で1.7万円台！PHILIPSのAndroid 15タブレットがタイムセール
-
第742回
トピックス足元の寒さ、まずはデスク下から：囲い型パネルヒーターが6,999円
-
第742回
トピックス約888gの日本製14型ノートPCが10％オフ！Core Ultra 7搭載「FMV LIFEBOOK WU4/J3」（32GB／1TB）
- この連載の一覧へ