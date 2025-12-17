Amazonセール情報大紹介！ 第740回
“足元だけ暖める”で節電にも：北国のこたつデスク下ヒーターが割引
2025年12月17日 08時00分更新
「北国のこたつ」のデスク下ヒーターが6,828円に
在宅ワークや受験勉強で暖房を入れていても、「足元だけ冷える」「エアコンの風で乾燥する・眠くなる」と感じる日があります。そんなときは部屋全体ではなく、作業の“定位置”だけを狙って暖める発想がラク。
「北国のこたつ」から発売されている「パネルヒーター デスク下 足元ヒーター」なら、デスク下に置くタイプで省エネ運用もしやすく、仕事や勉強の妨げになりにくいのがポイントです。冷えが気になる人は、ひざ掛けとの併用なども含めて、自分の環境に合う組み合わせを探してみると快適さが変わります。
Amazonでは現在、参考価格7,999円が15%引きの6,828円になります。冬のデスクを快適にしておきましょう！
360度側面＋底面発熱で全方位温かい！
360度全包囲＋底面発熱パネルで足元を360度包み込むように温めてくれます。熱が逃げにくく、まるで“足元だけこたつ”のような心地よさを実現。
消費電力わずか150W！1時間あたりの電気代は約2円
360度温かいのに、1時間あたりの電気代は約2円と経済的で、セラミックヒーターや電気ファンヒーターの約1/6の電力で使用できます。
安全設計で家族にもやさしい
4時間自動オフ機能と、45度以上傾くと、電源が自動で切れる転倒オフ機能を搭載。小さな子どもやペットがいる家庭でも安心して使えるよう設計されています。
使わないときはクルッと丸めてコンパクトに収納できるのも「パネルヒーター デスク下 足元ヒーター」の強み。軽量で持ち運びやすいので、自宅のワークスペースだけでなく、リビングのソファ前や勉強机、在宅ワーク用と家族で共有して使うシーンにもぴったりです。
15%引きのうれしい価格
参考価格：7,999円
セール価格：6,828円
足元暖房は「部屋を暖める」よりも即効性が出やすい一方で、机の形やイスの高さ、足の置き方で体感が変わります。
購入する場合は、商品ページでサイズ（筒型／5面など）やタイマー段数、転倒オフの仕様を確認しつつ、手持ちのブランケットや遮熱マットなど“周辺アイテム”も含めて運用イメージを持っておくのがおすすめ。必要な範囲だけを暖めるスタイルを作れれば、冬のデスク環境はかなり過ごしやすくなります。
