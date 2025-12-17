Amazonセール情報大紹介！ 第730回
Surface Go 2整備済みが再登場24,800円、キーボード付きで軽作業向け
2025年12月17日 07時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
中古のSurface Go2が安い！
持ち運びに最適な10.5インチの2in1ノートPC「Microsoft Surface Go2」の整備済み品（タイプカバーセット）が、Amazonにて24,800円とお手頃な価格で販売中！
「過去1か月で3000点以上購入されました」という人気商品で、ブラックフライデーでのセール後に在庫切れになっていましたが、いつの間にか復活です！
直近のセールを追いかけていると、「結局いま買うならどの価格帯が妥当？」が気になりますよね。今回のSurface Go 2は、整備済み品の中でも“軽作業用の持ち運び端末”として割り切れる構成。キーボード（タイプカバー）付きで、外出先での文書作成やサブ機運用を想定している人に向く内容です。購入前に、出品者・付属品・OS表記といった条件を確認しつつ、在庫があるうちにチェックしてみてください。
Microsoft Surface Go2の特徴
① 圧倒的な携帯性
10.5インチのコンパクトサイズで薄型・軽量。学生や営業マンが大学やカフェで使うのにも便利です。
② 安心のセキュリティ
Windows Hello顔認証カメラを搭載しており、スピーディーにログインが可能。
③ 普段使いに十分な性能
Intel Pentium Goldプロセッサー 4425Yを搭載し、ネット閲覧、資料作成（Word/Excel）、アプリケーションの同時使用など、日常的な作業をスピーディーに処理します。
製品仕様
CPU：Intel Pentium Gold Processor 4425Y
ディスプレイ：10.5 インチ、解像度: 1920 x 1280
メモリ：4GB
ストレージ：64GB
カメラ：Windows Hello顔認証カメラ（正面向き）
マイク：デュアルスタジオマイク
OS：Windows 11 Professional
付属品：ACアダプター、純正タイプカバー、PC King液晶クロス
まとめ：24,800円でもお得！
整備済み品は「当たり外れ」よりも、到着直後のチェックが満足度を左右します。外観・タッチ/キーボード反応・バッテリーの体感・カメラ（顔認証）あたりを先に確認して、気になる点があれば早めに販売ページの案内に沿って対応するのが安心。条件が合うなら、サブ機として“持ち歩けるWindows端末”を手軽に増やす選択肢になります。
※価格は現時点のものです。変動する可能性があります
