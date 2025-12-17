人気のヘッドホンが最大50%オフ！ Skullcandy HOLIDAYセール開催中

独自の重低音とスタイリッシュなデザインで人気のオーディオブランド「Skullcandy（スカルキャンディー）」では、ただいま「HOLIDAYセール」を開催中です。

震える重低音で話題の「Crusher」シリーズをはじめとした人気モデルが大幅プライスダウン。さらに公式サイトならではの豪華特典も用意されています。ぜひこの機会にチェックしてみてください！

公式サイト限定の4大特典

1．送料無料: 全国一律、送料無料でお届け。

2．最短当日発送: 14時までの注文で即日発送（在庫状況による）。

3．安心の保証付き: すべてのオーディオ製品に保証書を同梱。

4．ステッカープレゼント: すべての注文にオリジナルステッカーを同梱。

目玉商品が多数

Crusher ANC 2 True

43,800円 → 特別価格 35,478円（19％オフ）

Skullcandyの代名詞「震える重低音」に加え、強力なノイズキャンセリングを搭載したクラッシャー史上最高傑作。

Crusher Evo True

32,800円 → 特別価格 23,660円（27％オフ）

唯一無二の、低音に連動して振動する特許技術のセンサリーベースが鳥肌が立つほどの重低音。とにかく激しい重低音が欲しい方に。約1万円の大幅値引き中！

SLYR Pro Wireless

18,800円 → 特別価格 9,400円（50％オフ）

ワイヤレスで快適にプレイできるゲーミングヘッドセット。驚きの50%オフ！

まとめ

在庫には限りがありますので、特に人気の「Crusher」シリーズや限定色は早めのチェックがおすすめです！

※購入前に、必ず各商品の価格・在庫・セール期間を公式サイトでご確認ください。