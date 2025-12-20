肌に優しいフィリップス5000シリーズが40%オフ！ 初めての電動シェーバーにも最適な自立スタンドモデル

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】フィリップス 電動シェーバー 5000シリーズ「X5007／05」登場！

フィリップス 電動シェーバー 5000シリーズ「X5007／05」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格16,500円から40％オフの9,980円で販売中です。

このモデルは肌に優しいマイクロビーズコーティングと360°フレックスヘッドを採用し、快適な剃り心地を実現しています。防水設計でお風呂剃りにも対応。さらに、自立スタンド付きで自宅でも出張先でも使いやすい2025年モデルの電動シェーバーです。

フィリップス 電動シェーバー 5000シリーズ「X5007／05」の魅力

① 刺激を最小限に抑える肌への優しさ

シェーバーヘッドに施されたマイクロビーズコーティングにより、非コーティング素材と比較して肌への負担を20%低減。さらに、低アレルギー性のサージカルステンレス刃を採用しており、刺激が少なく肌荒れを起こしにくい仕様です。

② 顔の凹凸にしっかり密着する可動ヘッド

360°フレックスヘッドが360度可動し、顔の複雑な凹凸にぴったり密着。頬や顎下、首周りなど剃りにくい部分も効率的にカットできます。

③ お手入れ簡単で衛生的な防水設計

IPX7防水仕様なので、洗面所やお風呂場でのウェットシェービングも可能。ワンタッチでシェーバーヘッドが開き、使用後は水ですすぐだけで丸洗いできます。さらに自動研磨システム搭載でオイル差しも不要。毎日清潔に使用できます。

お買い得価格で手に入る！

肌への優しさを極めたコーティング、高い密着性、丸洗いできる利便性、自立スタンド付きと、コストパフォーマンス抜群のシェーバーです。ぜひこの機会にチェックしてみてください！

※価格はカラーや在庫状況によって異なる場合があります。