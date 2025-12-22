39％オフの。JBL「TOUR PRO 2」ディスプレイ付きケース搭載の高機能ワイヤレスイヤホン

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】JBL ワイヤレスイヤホン「TOUR PRO 2」登場！

JBLのワイヤレスイヤホン「TOUR PRO 2」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格33,000円のところ、39%オフの19,980円で販売中です。

移動中や外出先で雑音を抑えて音楽を楽しみたい方、複数デバイスを快適に使い分けたい方におすすめのハイエンドモデルです。

JBL ワイヤレスイヤホン「TOUR PRO 2」の魅力

① スマートタッチディスプレイ搭載充電ケース

世界初1.45インチのタッチディスプレイ搭載充電ケースを採用。アプリに依存せず、接続中のデバイスから離れていてもケースから直接操作可能です。

② DLC振動板採用による高音質

ドライバーユニットには剛性の高いカーボン素材「DLC（Diamond-Like Carbon）」をコーティングした10mm径振動板を採用。老舗オーディオメーカーならではのクリアで豊かな音質を実現しています。

③ 進化したハイブリッドノイズキャンセリング

従来のハイブリッド式ノイズキャンセリングに加え、周囲のノイズ成分をリアルタイムで監視・補正。外音取り込み機能も優秀で、「空間サウンド」により臨場感のある音響空間を楽しめます。

お買い得価格で手に入る！

タッチディスプレイケース、高解像度サウンド、進化したノイズキャンセリングを備えたハイエンド完全ワイヤレスイヤホンを、このお得な機会にチェックしてみてください！

※価格はスタイルや在庫状況によって異なる場合があります。