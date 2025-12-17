このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第751回

50％オフで1万円台。Anker Eufy「RoboVac G30」スマートナビ搭載ロボット掃除機

2025年12月17日 14時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】Anker Eufy (ユーフィ) RoboVac G30 (ロボット掃除機)登場！

　Ankerのスマートホームブランド「Eufy（ユーフィ）」から、ロボット掃除機「RoboVac G30」が、Amazonタイムセールに登場しました。過去価格29,490円のところ、50%オフの14,890円で販売中です。

　スマート・ダイナミック・ナビゲーション 2.0による正確な経路清掃と、強力な吸引力を実現した、コストを抑えて導入しやすいモデルです。

アマゾンでAnker Eufy (ユーフィ) RoboVac G30 (ロボット掃除機)を入手

Anker Eufy (ユーフィ) RoboVac G30 (ロボット掃除機)の魅力

① 正確な経路で部屋の隅々までしっかりと掃除

　ジャイロセンサー、加速度センサーに加え、Pathトラッキングセンサーを搭載したスマート・ダイナミック・ナビゲーション 2.0により、より正確な経路で部屋の隅々まで掃除できます。

② 薄型ながら強力吸引と賢いBoostIQテクノロジー

　厚さ約7cmの薄型設計ながら、パワフルな吸引力でしっかりとゴミを吸い取ります。さらに、Eufy独自のBoostIQテクノロジーにより、カーペットのような強い吸引が必要な場面で、自動的に吸引力を引き上げます。ベッドやソファの下など、手の届かない場所のお掃除も助かります。

③ 便利なアプリ機能

　掃除の開始・終了のコントロールやスケジュール設定、モード変更などをEufy Cleanアプリから簡単に行えます。また、掃除経路を表示してどこを掃除したのか確認することが可能です。

お買い得価格で手に入る！

　スマートナビゲーション、高さを抑えた薄型設計、アプリ操作対応といった基本性能を備えたロボット掃除機です。50％オフのセール価格により、ロボット掃除機の導入を検討している人にとって、価格面でも選択肢に入りやすいモデルです。

※価格はスタイルや在庫状況によって異なる場合があります。

アマゾンでAnker Eufy (ユーフィ) RoboVac G30 (ロボット掃除機)を入手

