50％オフで1万円台。Anker Eufy「RoboVac G30」スマートナビ搭載ロボット掃除機

【Amazonタイムセール】Anker Eufy (ユーフィ) RoboVac G30 (ロボット掃除機)登場！

Ankerのスマートホームブランド「Eufy（ユーフィ）」から、ロボット掃除機「RoboVac G30」が、Amazonタイムセールに登場しました。過去価格29,490円のところ、50%オフの14,890円で販売中です。

スマート・ダイナミック・ナビゲーション 2.0による正確な経路清掃と、強力な吸引力を実現した、コストを抑えて導入しやすいモデルです。

Anker Eufy (ユーフィ) RoboVac G30 (ロボット掃除機)の魅力

① 正確な経路で部屋の隅々までしっかりと掃除

ジャイロセンサー、加速度センサーに加え、Pathトラッキングセンサーを搭載したスマート・ダイナミック・ナビゲーション 2.0により、より正確な経路で部屋の隅々まで掃除できます。

② 薄型ながら強力吸引と賢いBoostIQテクノロジー

厚さ約7cmの薄型設計ながら、パワフルな吸引力でしっかりとゴミを吸い取ります。さらに、Eufy独自のBoostIQテクノロジーにより、カーペットのような強い吸引が必要な場面で、自動的に吸引力を引き上げます。ベッドやソファの下など、手の届かない場所のお掃除も助かります。

③ 便利なアプリ機能

掃除の開始・終了のコントロールやスケジュール設定、モード変更などをEufy Cleanアプリから簡単に行えます。また、掃除経路を表示してどこを掃除したのか確認することが可能です。

お買い得価格で手に入る！

スマートナビゲーション、高さを抑えた薄型設計、アプリ操作対応といった基本性能を備えたロボット掃除機です。50％オフのセール価格により、ロボット掃除機の導入を検討している人にとって、価格面でも選択肢に入りやすいモデルです。

※価格はスタイルや在庫状況によって異なる場合があります。