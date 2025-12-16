このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第745回

着るだけで疲労ケア！眠りの専門店my makuraのリカバリーウェアが12%オフ！

2025年12月16日 20時00分更新

文● さわ　編集⚫︎ ASCII

アマゾンでmy makuraのリカバリーウェアを入手

my makuraのリカバリーウェアが12%オフ！

　日々の仕事や家事、長時間のスマホ操作などで、知らず知らずのうちにたまる体の疲れ。

　そんな毎日のリカバリーをサポートしてくれる眠りの専門店「my makura」のリカバリーウェアが12%オフの13,200円で、Amazonのタイムセールに登場！

　着て休むだけという手軽さで注目されているのでこの機会にチェックしてみましょう！

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

my makuraのリカバリーウェアの特徴

　繊維には高純度セラミック粒子を配合した特殊素材「BURN FLAME（バーンフレーム）」を使用し、体温を利用して遠赤外線を輻射します。

　これにより血行を促進し、疲労の軽減や筋肉のハリ・コリの緩和をサポートします。

　また、ストレッチ性のある素材で締め付け感が少なく、寝返りを妨げにくいリラックスシルエットを採用しています。

　仰向け・横向きのどちらでも自然な姿勢を保ちやすく、快眠環境を整えてくれます。

　洗濯機で洗えるため、毎日使いやすいのもポイント。オールシーズン対応のスウェットタイプで、季節を問わず活躍します。

まとめ

参考価格：15,000円

現在の価格：13,200円［12%OFF］

　寝ている間に無理なく体をいたわりたい人や、リラックスタイムをより快適にしたい人にぴったりのmy makuraのリカバリーウェア

　毎日の眠りを、ワンランク上のリカバリー時間にしてみてはいかがでしょうか。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

